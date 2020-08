Massimo Moratti: “El Inter tiene como llevarse a Messi”

Debido a la difícil relación que en estos momentos Leo Messi tiene con el Barcelona, y la filtración de ‘rumores’ en medio españoles, quienes aseguraban que ‘Messi se veía más afuera que dentro del club’, pocos son los clubes capaces de intentar el fichaje del astro argentino. En la pequeña lista, entrarían el Paris Saint-Germain, El Manchester City y el Inter de Milán.

El conjunto italiano que terminó perdiendo la final de la Europa League ante el Sevilla de Julen Lopetegui, estaría preparando una oferta considerable para poder llevarse ‘10’ del Barcelona hacia Italia. Tal y como ha dicho el empresario italiano, Massimo Moretti al medio Quotidiano Sportivo, el grupo Suning – los mismos que pusieron la silueta de Messi sobre la catedral de Milán – tienen la capacidad para hacer el esfuerzo de fichar a Leo.

¡EL DINERO NO ES PROBLEMA!💸#CentralFOX Massimo Moratti, expresidente del Inter de Milán, aseguró que los actuales dueños de la escuadra nerazzurri cuentan con la solvencia suficiente para llevar a Lionel Messi al conjunto lombardo👇https://t.co/m9iqmsKId5 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 16, 2020

Aunque afirmó que no tiene ninguna información oficial de club y que solo habla como ‘aficionado’ al fútbol, sí dijo que “Cuando se trata de recursos y competencia, Suning tiene lo necesario para llevar a Messi a Milán”. Fueron sus palabras al medio italiano.

Por su parte, en una entrevista concedida al Diario AS, el ex dueño del Inter aseguró cree que el club italiano ya debe de haber tomado la iniciativa para el fichaje de Leo. “Imagino que ya el Inter lo ha intentado, y que se tomó la iniciativa. Y si no es así, creo que lo van a hacer pronto”. Fueron las palabras de Moratti.

🗣 "Ya se tomó una iniciativa. Y si no es así, creo que lo van a hacer pronto"https://t.co/kSNeClcOmZ — Diario AS (@diarioas) August 24, 2020

Aunque el Inter de Milán siempre ha tenido en su mente el fichaje de Lionel Messi, es una operación difícil de concretarse. De acuerdo al empresario, él mismo intento en su momento hacerle una propuesta tentadora al azulgrana. Es un trabajo difícil. “No es una operación sencilla económicamente, está claro. Pero el mayor obstáculo es la voluntad de Messi. Hay que entender si quiere irse del Barça de verdad. Yo no lo tengo tan claro aún”. Concluyó.

La relación de Messi con el Inter

Hace unas semanas se conoció que Jorge Messi, el padre y representante del capitán del Barcelona, viajó a Italia para llevar a cabo un trámite inmobiliario. De acuerdo a información, Messi habría comprado una propiedad en tierras italianas. Esto acrecentó los rumores de una posible salida del Barça.

¿RUMBO A ITALIA? 🤔 El señor Jorge Messi comenzó de manera discreta los trámites para adquirir una casa en Milan. Los movimientos de su padre ponen a pensar a más de uno en una posible salida del argentino para emigrar a la Serie A ¿UNA POSIBILIDAD O PURO HUMO? 🤔#HolaFutbol pic.twitter.com/vKCNYttsWp — ¡Hola Fútbol!👋🏽 (@HolaFut) August 8, 2020

¿Quién es Massimo Moratti?

Massimo Moratti es un empresario italiano, que fue presidente y máximo accionista del Inter de Milán desde 1995 hasta el 2013. Hasta que para ese mismo año (2013) decidió vender el 70% de sus acciones. Es además, uno de los hombres más ricos de Italia.