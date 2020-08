El precioso homenaje de los Lakers a Kobe Bryant

La muerte de Kobe Bryant a comienzos del 2020, precisamente el 26 de enero, conmocionó no solo al mundo del baloncesto y NBA, sino al deporte en general. La estrella de los Ángeles Lakers, falleció tras un accidente de helicóptero sobre las montañas de California, junto a una de sus hijas, Gianna. Ayer, 23 de agosto, el basquetbolista estaría cumpliendo 42 años de edad.

Tras este suceso, el equipo angelino y la liga declararon el 24 de agosto, como el día de Kobe. Fecha que coincide con los números que utilizó Bryant durante su carrera (8 y 24). Por ello, hoy en el cuarto juego de la serie, frente a los Trail Blazers de Portland, los jugadores de los Lakers, lucirán una camiseta conmemorativa, para recordar de manera especial a una de sus grandes leyendas.

En la noche de este lunes, el equipo de LeBron James y Anthony Davis, saltará a la cancha, con un uniforme que tendrá los colores representativos del equipo, pero la textura hace alusión a la de una serpiente, haciendo referencia a la ‘Mamba Negra’. En la misma camiseta aparecerá un corazón con un número ‘2’ el cual representa a la hija de Kobe Bryant, quien también practicaba baloncesto.

Las fotografías de los uniformes, fueron publicadas a través de Twitter por la cuenta oficial de los Ángeles Lakers, con un ‘8/24’.

Los Lakers lograron remontar la serie frente a los Trail Blazers y llevan una ventaja de 2-1. Con esta gran motivación en el día de hoy, y de la mano de sus grandes jugadores, podrían ponerse a un juego de conseguir el pase a las semifinales, en la ‘burbuja’ de Disney.

Este domingo, durante un partido de la NBA femenina, entre los Washington Mystics y Phoenix Mercury, la jugadora de los Phoenix, Diana Taurasi, le rindió homenaje al deportista, portando una camiseta con su nombre y número. La jugadora le dio a su equipo 34 puntos, logrando una victoria de 87-88 para los de Arizona.

“Cuando te pones la camiseta, solo quieres asegurarte de honrarla de la manera correcta. Y eso es todo lo que estaba pensando en todo el juego: ¿Qué haría Kobe hoy? Y sé que Kobe se habría peleado cada minuto. Esto es para él y su familia” afirmó la deportista luego del partido.

"When you put his jersey on, you just want to make sure you honor it the right way." – @DianaTaurasi pic.twitter.com/pDNMMiHL73

— WNBA (@WNBA) August 24, 2020