PSG vs Atalanta: Hora y cómo ver el Live Stream

PSG y Atalanta se ven las caras en la ‘burbuja’ de Lisboa para buscar un lugar en las semifinales de la Champions League 2019-2020.

“El Atalanta tiene un estilo único, juegan el uno contra uno en todo el campo. Atacan mucho, con siete hombres en tu mitad de campo. Será difícil enfrentarles. Marcaron mucho, será un gran partido, pero siempre hay opciones de encontrar espacios. Llevamos tres días preparando el partido. Será un partido táctico, pero será también mental. Debemos jugar como hicimos en el entrenamiento, tuvimos una mezcla de concentración, buen ambiente, espíritu competitivo”, expuso Thomas Tuchel, entrendor del París Saint Germain.

