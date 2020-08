La foto de Messi que alarmó a todos en el entrenamiento del Barcelona: ¿está lesionado?

Barcelona sabe que sus chances en la UEFA Champions League dependen casi exclusivamente de lo que pueda hacer Lionel Messi dentro del campo de juego. El sábado, ante Napoli, el argentino sufrió una terrible patada por parte del defensor Kalidou Koulibaly. Al parecer le quedaron secuelas de aquel golpe.

Este martes, el equipo dirigido por Quique Setién retomó los entrenamientos. En una de esas sesiones previas al viaje a Portugal, adonde el viernes enfrentará al temible Bayern München, se observó que Messi lucía una venda sobre la pierna izquierda.

Los medios españoles llevaron un poco de tranquilidad a los hinchas Blaugranas. El vendaje, que cubre el tobillo y el sóleo, fue solo preventivo, un modo de inmovilizar la zona del impacto del patadón que sufrió ante los napolitanos.

Messi trabaja con los fisioterapeutas del Barcelona para llegar a Portugal libre de secuelas. En el equipo Culé confían en que deberán afrontar tres partidos en apenas dos semanas. Lo que implicaría disputar la final del trofeo por equipos más prestigioso del mundo.

🚨 OJO 🚨 MESSI, con un VENDAJE en el entrenamiento del BARÇA. 👉 ¿ESTÁ AL 100%? Nos vemos a las 15:15 en #JUGONES @laSextaTV. ⏰ pic.twitter.com/PzgKEXzReC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 11, 2020

El argentino disputó 43 partidos en la presente temporada. Convirtió 33 goles, fue el goleador de un equipo que no contó con Luis Suárez durante largo tiempo. Este jueves encabezará el viaje de la delegación del Barcelona a Lisboa. Sueña con conquistar la quinta Orejona de su carrera en la capital de Portugal.

Para el partido ante los alemanes, el entrenador Quique Setién tiene definido reforzar el mediocampo. La medida provocará el ingreso del chileno Arturo Vidal. Otro que también regresa es el volante central Sergio Busquets. Resta ver si el entrenador decide quitar a una delantero, en este caso sería Antoine Griezmann. Si conserva al francés en el once inicial entonces le tocaría salir al volante croata Ivan Rakitic.

Matthäus compara a Messi con Lewandowski

El exvolante de Bayern München y la selección alemana Lothar Matthäus consideró que “Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo: Robert Lewandowski. Es el mejor jugador, no solo el mejor delantero”.

Quien fuera campeón mundial en Italia 1990 apostó por el delantero polaco del equipo de Hans-Dieter Flick en una entrevista con el diario Bild.

“El Barça de hoy ya no es el de antes. Tienen a Messi, claro. Un jugador como él siempre es capaz de hacer una genialidad. Pero él solo no bastará contra este Bayern. El Barça no me da miedo”, explicó.

