El revelador mensaje que Maradona le envió a Ronaldinho: ¿qué le propuso?

Diego Armando Maradona siempre reivindicó su amistad con el astro brasileño Ronaldinho. Saludos para cumpleaños, participaciones en partidos benéficos, abrazos y risas en galas organizadas por la FIFA, los dos cracks se reconocen como parte de una misma familia futbolera.

Diego fue uno de los referentes del mundo del fútbol que pidió por la liberación de Ronaldinho cuando este fue detenido en Paraguay por intentar ingresar al país con pasaportes falsos.

“Me puso triste lo que pasó con Ronaldinho, no es un delincuente, solo fue a trabajar. Su error es ser ídolo, parece. Es mi amigo y lo banco a morir”, declaró en su momento el extécnico del seleccionado argentino.

En las últimas horas trascendió que Maradona tendría intención de sumar a Ronaldinho a Gimnasia de La Plata, club argentino al que dirige desde 2019.

El apoderado de Maradona es el abogado penalista Matías Morla, un letrado con conexiones internacionales. Morla es allegado del abogado de Ronaldinho. Por intermedio de él, Maradona el envió un mensaje al brasileño.

El argentino expresó su apoyo para con Dinho, deseó que en agosto pueda recuperar su libertad. El exfutbolista de Gremio y Barcelona, entre otros equipos, se encuentra cumpliendo la libertad domiciliaria en un lujoso hotel de Asunción.

En el mensaje de Maradona también hubo una invitación. Es que Diego quiere armar un plantel competitivo para Gimnasia, uno de los equipos más complicados con el descenso en el fútbol argentino (al parecer, la Asociación del Fútbol Argentino cancelaría los descensos de la temporada post-coronavirus).

La propuesta es para que Ronaldinho vuelva al fútbol. El crack tiene 40 años. Maradona confía que le sobra calidad para jugar en el fútbol argentino. La última experiencia de Dinho fue en el Brasileirao, en septiembre de 2015, defendiendo los colores de Fluminense.

De acuerdo a lo que publicó ESPN, Ronaldinho tiene pensado radicarse en Barcelona una vez recuperada la libertad. El brasileño posee domicilio en Castelldefels, municipio en el que también reside Lionel Messi.

En caso de no poder contar con él, Diego tiene un plan B para Gimnasia. Se trata del atacante peruano Christian Cueva. El futbolista viene de quedar libre en Pachuca de México. No es la primera vez que su nombre suena para un equipo argentino: antes lo buscaron Independiente, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata.

“Que te llame una de las figuras más grandes que tiene el fútbol es impresionante. Es una satisfacción muy grande que quiera Maradona contar con uno, sinceramente no lo había soñado. Esta es una oportunidad que Dios me está dando nuevamente, a pesar de mi situación donde no agarré secuencia futbolística”, declaró Cueva al diario peruano Depor.

