¿Ronaldinho cerca de unirse con Maradona?

Dos estrellas del Barça podrían estar cerca de unirse en La Plata. A solo horas de ser liberado de la cárcel en Paraguay, Ronaldinho ya tendría un lugar para poder continuar su carrera futbolística en el equipo de Diego Armando Maradona.

En solo una semana, Gimnasia y Esgrima se puede convertir en un show andante (dependiendo) si llega el jugador campeón del mundo a las filas del equipo tripero. Mitad de la Ciudad de La Plata se convulsionó al escuchar sobre la posibilidad de que llegara la exestrella del Barcelona a El Lobo.

El rumor se había mencionado en los medios de dicho país durante las últimas semanas, pero el lunes la especulación volvió a tomar fuerza y se comenzó a hablar en redes sociales y en algunos medios del país sudamericano.

En el programa Presión Alta del canal TyC Sports de Argentina comenzó a hacer saltar el rumor con un tuit que publicaron.

“Lo que más quiere es volver a jugar, divertirse con lo que más le gusta y lo quiere hacer al lado de su ídolo”, dijeron los voceros a este diario, y agregaron que “de darse una serie de condiciones que no son tan exigentes, Ronaldinho jugará en Gimnasia. Queremos resolverlo lo antes posible”, mencionó uno del entorno del jugador en una nota divulgada a El Editor Platense.

El rumor comienza de nuevo

Señoras y señores, hay un rumor dando vueltas y nosotros queremos saber qué les parece. Opinen con #DinhoPresionAlta: ¿les gustaría verlo vestido así, y que sea dirigido por Diego? Los leemos desde las 19 en @TyCSports. pic.twitter.com/WJKX7AKQ3c — ⚡ Presión Alta ⚡ (@presionalta) August 3, 2020

El jugador de 40 años de edad tiene una gran amistad con Maradona y algunos dentro del entorno del jugador que comenzaron a mencionar esta posible movida.

“La ciudad de la Plata con Maradona y Ronaldinho sería una locura. Las 60 hectáreas de Estancia Chica no alcanzarían por lo que generarían, sería un tremendo golpe de marketing y prensa,” dijo el legendario técnico de esta institución Carlos Timoteo Griguol.

Ronaldinho ha estado preso en Paraguay desde el mes de marzo cuando fue detenido por entrar a ese país con un pasaporte falsificado. El ha estado retirado ya hace más de dos años.

También se especula que el exFlamengo y Atlético-MG tiene planes para mudarse de nuevo a Barcelona ya que busca una casa en Casteldefels.

Fiesta y música

Ronaldinho no ha sido el único que se ha mencionado como refuerzo platense. Otro que se se especula es el delantero Daniel Osvaldo. El exRoma y Espanyol fue liberado por parte de Banfield porque el jugador no se había entrenado con el equipo de manera virtual durante los últimos 15 días. Durante ese tiempo, él no contestaba las llamadas del cuerpo técnico.

Osvaldo regresó al fútbol en enero tras haberse retirado y decidió concentrarse en su carrera musical.