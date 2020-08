Paul Pogba da positivo por coronavirus y sale de la convocatoria con Francia

Este jueves se dio a conocer la lista de convocados de la actual campeona del mundo, Francia. El entrenador Didier Deschamps dio los 22 nombres de los jugadores que estarán en los partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA, para sus encuentros frente a Suecia y Croacia el 5 y 8 de septiembre respectivamente.

Una de las grandes novedades, fue la ausencia del campeón del mundo, la estrella francés Paul Pogba. El mediocampista de 27 años, jugador del Manchester United ha dado positivo por coronavirus en un test PCR que se le realizó en el día de ayer, y que esta mañana arrojó un resultado afirmativo. Por este motivo ha quedado fuera de la convocatoria. Así lo ha confirmado el mismo entrenador galo en conferencia de prensa virtual.

