Tensión en Barcelona por la posible marcha de Leo Messi

La rotunda decisión que ha tomado el argentino Lionel Messi sobre su futuro futbolístico ha sido un trago amargo para todos los socios y aficionados del FC Barcelona, quienes en las últimas horas han demostrado su descontento ante la posible salida del ‘10’ del Camp Nou.

Los seguidores culpan a la junta directiva y más en concreto al presidente Josep María Bartomeu, de ser el causante principal de la decisión del jugador, debido a las malas gestiones y fracasos en los fichajes que ha incorporado a la plantilla en los últimos años. La constante pérdida del equipo y la poca ambición por un proyecto competitivo, serían los detonantes, para que Leo Messi buscara un nuevo club que le pueda brindar nuevamente la consecución de títulos importantes. Por el momento el club que suena como nuevo equipo de la ‘pulga’ sería el Manchester City de Pep Guardiola y el Kun Agüero.

Debido a esto, los aficionados se han volcado al Camp Nou, estadio del FC Barcelona, para pedir la dimisión del presidente, apoyar a Messi y especialmente pedirle que no los abandone, con cantos y arengas de ‘Bartomeu Dimisión’ y ‘Messi quédate’.

A las ocho y media de la noche de este miércoles, los aficionados aprovecharon que la puerta 14 del estadio se abrió para dar salida a un camión, para ingresar a las instalaciones del Camp Nou. Ante la cantidad de personas que se adentraron al estadio, la seguridad del Camp Nou se quedó corta, imposible para para los guardias detener a la multitud. Por ello, los Mossos d’Esquadra tuvieron que intervenir y ayudar con el desalojo de las personas.

Antes de que se presentaran estos hechos, el presidente Josep María Bartomeu ingresó a las 5:15 de la tarde a las oficinas del club, precisamente por el acceso 14 del estadio. Allí fue recibido por aficionados que le pedían abandonara el club. Varios medios afirmaron que el presidente había ingreso a las instalaciones del club, pero no salido.

Debido a esta situación, la localidad de Barcelona ha decidido intensificar la zona del estadio Camp Nou con presencia de la Guardia Civil, de cara a lo que podría pasar en los próximos días en torno al tema Messi y su no continuidad en el equipo.

La hinchada Culé se ha posicionado a favor de su máxima estrella demostrándole todo su apoyo y cariño, sea cual sea su decisión definitiva. Debido a esto, por medio de las redes sociales han enviado mensajes de afecto al jugador. A las afueras del recinto futbolístico, han hecho lo mismo con carteles con mensajes de agradecimiento y apoyo total. Afirmando que el único que tiene que irse es el presidente Bartomeu, y no el jugador.

Barca fans returned to the Camp Nou today to ask Messi to stay. pic.twitter.com/zQEFAD846U

— B/R Football (@brfootball) August 26, 2020