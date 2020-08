¿Se suspende la NBA de manera definitiva?

La NBA está siendo una de las competiciones que más se está implicando en la lucha de los derechos la comunidad negra en los Estados Unidos. Tras los siete disparos por la espalda a Jacob Blake y la indiferencia de algunos de los medios de comunicación del país, los jugadores de Milwaukee Bucks decidieron reunirse con los de Orlando Magic para hablar de un boicot a la competición a modo de protesta. Ambas partes llegaron a un acuerdo y el partido no se disputó.

Como explica Básquet Plus, dos jugadores de los Milwaukee Bucks, Sterling Brown y George Hill, leyeron un contundente comunicado condenando la violencia policia:

“Los últimos cuatro meses aclararon el panorama sobre las continuas injusticias raciales que enfrentan nuestras comunidades afroamericanas. Los ciudadanos de todo el país han utilizado sus voces y sus plataformas para hablar en contra de estos delitos. En los últimos días, en nuestro estado natal de Wisconsin, vimos un vídeo horrendo de Jacob Blake recibiendo siete tiros por la espalda de parte de un oficial de policía en Kenosha y disparos adicionales de manifestantes.

A pesar de la abrumadora petición de cambio, no ha habido ninguna acción, por lo que nuestro enfoque hoy no puede estar en el baloncesto. Cuando salimos a la cancha y representamos a Milwaukee y Wisconsin, se espera que juguemos a un alto nivel, demos el máximo esfuerzo y nos hagamos responsables mutuamente. Nos atenemos a ese estándar y en este momento estamos exigiendo lo mismo de nuestros legisladores y las fuerzas del orden. Pedimos justicia para Jacob Blake y exigimos que los agentes rindan cuentas. Para que esto ocurra, es imperativo que la Legislatura del Estado de Wisconsin se vuelva a reunir después de meses de inacción y tome medidas significativas para abordar los problemas de responsabilidad policial, brutalidad y reforma de la justicia penal. Alentamos a todos los ciudadanos a que se eduquen, tomen acciones pacíficas y responsables y recuerden votar el 3 de noviembre”.

Milwaukee Bucks Players Explain Why They Decided Not To Play! Boycott NBAThe Milwaukee Bucks Make A Statement! George Hill and Sterling Brown speak on behalf of the Bucks and send a message. 2020-08-26T23:35:21Z

En consecuencia, la NBA decidió cancelar todos sus partidos del miércoles y del jueves, por lo que la competición peligraba.

Tras una larga junta de gobernadores entre los propietarios de las 30 franquicias y el comisionado, Adam Silver, finalmente se ha tomado la decisión de seguir con la competición.

También hubo una reunión entre jugadores, en la que integrantes de 28 de los 30 equipos también optaron por continuar con la disputa de los “playoff”. Sólo Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers votaron por boicotear el final de temporada, abandonar La Burbuja y volver a casa.

La voluntad de continuar con el “playoff” enojó especialmente a Lebron James, jugador de Los Angeles Lakers, que decidió abandonar la reunión antes de que terminara, como informa TUDN.

"Having two boys of my own and me being an African-American in America and to see what continues to happen with police brutality towards my kind … it's very troubling." – @KingJames pic.twitter.com/haC4ubLdqg

