Rafa Nadal no participará del US Open 2020

En el martes de hoy varias noticias sacudieron el mundo del tenis. La primera de ellas, fue la cancelación de la Mutua Madrid Open 2020 debido al coronavirus, ya que las medidas de seguridad de los deportistas y demás implicados se podría ver afectada por la pandemia y los rebrotes que atacan nuevamente a España. Así lo afirmó en un comunicado la organización del torneo “Nos vemos obligados a cancelar el torneo por la difícil coyuntura que sigue creando el Covid-19 a todos los niveles”.

Luego, la ‘bomba’ la lanzó el tenista español Rafael Nadal, quien, por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, dio a conocer la noticia de que no asistirá al abierto de USA. Además, dijo que no participaría tampoco de la gira por Estados Unidos ni en el torneo previo de Cincinnati, previsto a disputarse en Nueva York el 20 de agosto, como antesala y calentamiento del US Open, que comenzaría una semana después en la burbuja creada por la Federación Americana de Tenis (USTA).

Nadal, actual campeón del abierto de EEUU, se encontraba en la lista del cuarto slam, pero al final ha decidido tomar las medidas de precaución contra el COVID-19 por sí mismo, y no ir a defender su título. “Tras pensarlo mucho, he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo en casos del COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control” afirmó el manacorí.

Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad pic.twitter.com/kLLne4yJB7 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

Estados Unidos sigue siendo uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus, y la situación todavía no logra ser del todo controlada, por ello, el vigente campeón del “Grand Slam” neoyorquino, deja su título en el aire, con un Novak Djokovic, que, hasta el momento, sigue confirmada su asistencia y tendrá la posibilidad de quedarse con el premio. Djokovic buscará su decimoséptimo Grand Slam y poder acercarse a los 19 que posee Nadal y los 20 de Roger Federer. Este torneo se llevará a cabo del 31 de agosto al 13 de septiembre en el Centro Nacional de Tennis Billie Jean King.

A dia de hoy la situación es complicada para hacer torneos y todo mi respeto a la USTA, organizadores del US Open y a la ATP por los esfuerzos que están haciendo para que se juegue el torneo para los millones de fans que lo verán por TV o en las plataformas digitales. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

Lo ‘positivo’ de esta decisión para Rafael Nadal, es que, a pesar de no asistir a la competición, mantendrá los 2.000 puntos de su ranking, pues las reglas cambiaron hasta final de temporada o cuando todo regrese a la ‘normalidad’. Debido al coronavirus, solo se suman puntos, pero no se restan.

‘Rafa’ no es el único ausente

El suizo, Roger Federer, debido a una cirugía de Rodilla, le dijo adiós a la temporada 2020, y a todas las competiciones, entre ellas, el abierto de Estados Unidos. Otra de las bajas confirmadas, fueron la de los australianos Ashley Barty y Nick Kyrgios y la del suizo Stan Wawrinka.