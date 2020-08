De Jong: “Quedan cuatro partidos para ganar la Champions y cada uno será decisivo”

En la víspera del regreso de la Liga de Campeones con el encuentro entre el FC Barcelona y el Napoli de este sábado, el holandés Frenkie De Jong, habló en exclusiva para los micrófonos de BarçaTV+ este martes, donde dio conocer sus opiniones personales sobre el regreso de la competición, y lo que significará este duelo de octavos de final. Además, el centrocampista azulgrana también se refirió a su actual estado deportivo y el nuevo formato que se implementará en la Champions.

Luego de recuperarse tras su lesión en el encuentro del FC Barcelona frente al Mallorca en el mes de junio, en el que el jugador tuvo que ser sustituido por una lesión de sóleo, De Jong, ha dejado ver que a pesar de este momento y no poder estar en los partidos finales de la Liga, se encuentra muy ilusionado de poder disputar la Champions League. “Estuve un poco decepcionado por no poder jugar, pero la preparación de cara a los próximos partidos ha sido buena y me siento en forma para jugar contra el Nápoles”. Afirmó en la entrevista con BarçaTV. De igual forma, dijo que las vacaciones que tuvieron le sirvieron a todos los jugadores para recargar baterías, pasar el trago amargo de la Liga, y ahora se encuentran con los ánimos arriba para el partido del sábado. “Me encuentro muy bien y con energía positiva. Me he recuperado bien de la lesión y me siento muy bien físicamente”. Añadió.

📹📞 LIVE CALL

🗣️ @DeJongFrenkie21: ”Me siento en forma para jugar contra el Nápoles" ¡Síguelo EN DIRECTO en Barça TV+!

📺 https://t.co/dR9rBHewOI pic.twitter.com/oUhmOspt5g — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 4, 2020

Tras su paso por el Ajax de Holanda, en donde el jugador deslumbró a los espectadores por su calidad futbolística, y fuera esta una de las razones por las cuales el Barcelona se interesó y decidió apostar por él, ha llegado el momento de demostrar ese talento en competición europea y vistiendo los colores azulgranas. El joven de 23 años, podría alzar la ‘orejona’ con el Barcelona, luego de que la Liga se les fuera de las manos. “Nosotros debemos de ganar y pasar de ronda. En cuatro partidos podemos ser campeones de la Champions”. Enfatizó el jugador, quien la idea de superar el 1-1 de la ida contra el Napoli, es su objetivo principal.

Ahora bien, es sabido que el formato de la competición ha cambiado un poco y será de una manera mucho más rápida, por lo que De Jong hizo énfasis en que en un solo partido los equipos menos favoritos podrían dar la sorpresa. “Está claro que tendremos que ganar a toda costa, pero el hecho de tener sólo un partido dificulta porque te puede sorprender cualquier equipo. Eso aumenta la dificultad”.

Por último, el futbolista se refirió al partido de ida en San Paolo, diciendo que esta vez en el Camp Nou y sin el apoyo de la afición, tendrán que jugar mucho mejor, ya que el conjunto de Gattuso en la ida le generó varios dolores de cabeza a los Culés. “El Nápoles tiene jugadores de mucha calidad, muy disciplinados, será un partido difícil. En la ida, tuvimos muchos jugadores por detrás del balón y no fue nuestro mejor resultado, pero confío en que podamos hacerlo mejor ahora”. Concluyó el centrocampista.