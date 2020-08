eSports: el ‘boom’ de los deportes electrónicos

la industria de los videojuegos y deportes electrónicos cada vez toma más fuerza, logrando posicionarse a la par de las industrias del cine y la música, convirtiéndose en una de las más populares y lucrativas de hoy en día. Un crecimiento innegable que depara un futuro prometedor para el mundo de gaming.

Los eSports han logrado reunir millones de personas para jugar, transmitir en vivo o ver las reacciones de otros jugadores por medio de plataformas de streaming como YouTube, Twitch o Mixer, adentrándose cada vez más en nuestro diario vivir. Aunque aún hay personas que no están muy familiarizadas con este nuevo ‘boom’, por eso aquí te traemos algunas datos sobre los deportes electrónicos.

Los jugadores profesionales de League of Legends, Dota 2, Fortnite, FIFA20, PUGB, entre otros, compiten entre sí, viajando por todo el mundo para asistir a los torneos que se llevan a cabo en estadios, frente a miles de personas, que acuden a este tipo de eventos. De igual manera, hay una gran variedad de equipos ya establecidos que reúnen jugadores de todo el mundo.

Existe gran variedad de géneros, competiciones y títulos en los cuales se puede convertir un jugador en profesional haciendo de su ‘hobby’ una profesión, ya que muchos de estos torneos, luego de pasar la fase Online, llevan a los competidores a la realidad para jugar en persona.

Como cualquier otro deporte, incursionar en este mundo requiere de mucha dedicación y práctica por parte de los jugadores, quienes poco a poco van escogiendo sus roles, formando equipos e incursionando en competiciones locales y regionales hasta poder alcanzar un nivel más alto y competir en torneos de mayor magnitud. Además, deben actualizarse acerca de cambios en los juegos y/o personajes.

Mucho de los profesionales poseen entrenadores para formarse y recibir de parte de ellos, los consejos necesarios para destacar en este mundo. Así mismo, los jugadores cuentan con psicólogos y fisioterapeutas, que les ayudan a manejar el estrés y desgaste físico que involucra disputar una partido o torneo.

De acuerdo al reporte anual de Newzoo los juegos más populares de las tres principales plataformas de retransmisión mencionadas anteriormente, fueron sin duda alguna, el rey: Fortnite, que en el 2019 logró una cifra de 1.400 millones de horas vistas. El segundo puesto fue para League of Legends con 1.200 millones de horas vistas, uno de los referentes de los eSports. En la lista pudo entrar Grand Theft Auto V, con 634,5 millones de horas y un peleado cuarto lugar, lo ocupó Counter-Strike con 400 millones de horas vistas. Entre las posiciones FIFA 19, FIFA 20 y Call of Duty, están entre los populares.

Los Deportes Electrónicos en Estados Unidos pertenecen a la Federación de eSports de los Estados Unidos (USeF), organismo que hace parte de la Federación Internacional de eSports (IeSF). Ambas organizaciones se encargan de promover, legislar y apoyar a los jóvenes talentos.

Estados Unidos y China son los dos países que hasta el momento encabezan el desarrollo de esta industria. En cuanto al país americano, se ha desvelado en un reporte los jugadores que más dinero han acumulado en eSports, estando USA en el puesto número uno con un total de $144,574,178.99 millones de dólares.

Además, en Estados Unidos, ya se han inaugurado dos estadios exclusivamente para los eSports, el primero de ellos el MLG.tv Arena Columbus en la capital de Ohio, un lugar equipado de pantallas, sonido, gradas, computadores, zonas de calentamiento y cabinas libres de ruido. El segundo estadio, ubicado en Texas, es el E-Sports Stadium Arlington, el cual tiene una capacidad para 2.800 personas. Y para el 2021, se espera la terminación del Fusion Arena de Filadelfia, que tendrá una capacidad para 3.500 personas.

