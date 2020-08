Así planea Setién el Barça – Napoli de UCL

Regresa nuevamente la Champions League, y el Barcelona tendrá este fin de semana un duelo importante frente al Napoli, partido que, en la ida en el estadio San Paolo, terminó 1-1. Luego de la ‘mala’ imagen que mostró el club catalán en la fase final de La Liga, en donde los azulgranas perdieron el título luego de dejarse valiosos puntos en cancha, para terminar ocupando la segunda posición de la tabla. Ahora el entrenador, Quique Setién, deberá de replantear el esquema táctico para enfrentar a los dirigidos por Gattuso. De esta manera el Barcelona buscará llevarse uno de los cuatro cupos restantes para jugar la fase final en Lisboa, que se disputará a partido único entre el 12 y 23 de agosto.

El empate que rescató el Barcelona en Italia es valioso para que, con tan solo un empate a ceros, Messi y sus compañeros clasifiquen a siguiente fase. Aunque, esta no es la idea, ya que el Barça tiene como obligación demostrar su mejor versión, para ganar confianza de cara a lo que podría resultar un encuentro contra un rival peligroso. Los azulgranas no pierden un partido de Champions en el Camp Nou desde el 2013, y se espera que el próximo sábado, no sea la excepción.

Los planes de Setién

El técnico tendrá dos bajas importantes por sanción, la del chileno Arturo Vidal y Sergio Busquets. A estas, se sumó la de Arthur, quien decidió no regresar de sus pequeñas vacaciones en Brasil. Por lo que el técnico azulgrana deberá de repensar en cómo va alinear la plantilla. De acuerdo a las prácticas realizadas por el equipo, se espera una alineación con una defensa en la que se verá a Piqué, Semedo y el recuperado Lenglet. En lo que respecta al medio centro De Jong, Rakitic y Sergi Roberto serían los hombres elegidos. Y en la parte de arriba, y con Griezmann al 100%, el tridente ante el Napoli lo conformarán el francés, Lionel Messi y Luis Suárez. Bajo los palos de la portería, la carta aseguradora, Ter Stegen.

Aunque hay quienes apuntan a una formación 3-5-2 por parte del entrenador, con Ter Stegen en la portería, una defensa conformada por Semedo – Piqué – Lenglet y en el centro del campo, Roberto – Rakitic – De Jong – Riqui Puig – Jordi Alba y en el ataque: Messi y Suárez

#PortadaSPORT 📰 🔵🔴 Setién plantea un 3-5-2 ❌ El Barça rechaza 60M por Trincao https://t.co/xie2hdrXu8 — Diario SPORT (@sport) August 2, 2020

Plan de trabajo

El FC Barcelona dio a conocer su calendario de esta semana para preparar el partido de vuelta. Hoy 3 de agosto, lo jugadores tuvieron el día libre, y será a partir mañana 4 de agosto hasta el 7 de agosto, en que toda la plantilla deberá presentarse en la Ciudad Deportiva a las 9:30 hora de España, para los entrenamientos y preparar el partido del sábado en el Camp Nou.