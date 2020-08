Leyenda del Bayern muy confiado ante el Barcelona ¿qué dijo?

El Bayern Múnich parece ser el gran favorito para ganar la Champions. El equipo de Hans Flick es el que ahora mismo está jugando el mejor fútbol en Europa y si sigue así pueden llegar a su cuarta final en 21 años y ganar el torneo por sexta vez. Dentro del club, se ven como súper favoritos, tanto que en los últimos días ya algunos directivos han comenzado a hablar con ese tono.

El presidente de honor del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, le comenzó a meter picante al partido de cuartos de la Champions. El ex goleador del equipo bávaro y del Inter Milán volvió a abrir el gran debate alemán entre los guardametas Manuel Neuer y Marc-André ter Stegen. Los dos serán parte del morbo que habrá en el partido del próximo viernes en Lisboa.

El directivo le ha dado la ventaja al portero del Bayern, minimizando al culé en el proceso. Eso calló mal en las filas del Barcelona ya que los han tenido el mismo éxito en la UEFA Champions League. Los dos han ganado el torneo en una ocasión, pero para Rummenigge eso no cuenta. “Alemania tiene la suerte de tener a este par de porteros, aunque Neuer es un portero de talla mundial y Ter Stegen aún está en camino de serlo”, manifestó en una entrevista con el diario Bild.

Los dos porteros han tenido sus respectivos “cruces” ya sea con la selección o con sus respectivas renovaciones de contrato en el se había rumorado que el ex Borussia Mönchengladbach estar en camino a Múnich ya que su renovación con el Barça estaba complicado.

Rummenigge no es el primero en calentar el partido que se va a disputar en el Estadio Da Luz. Cuando se dio a conocer el emparejamiento, el defensor campeón del mundo, Lothar Matthäus, se manifestó con un aire de cierta prepotencia sabiendo que los alemanes llegan a este partido como favoritos ante un Barcelona que no tiene la misma potencia de años previos.

“Naturalmente que el Barcelona tiene la calidad para sacar lo mejor de sí en un partido. Pero creo que el Bayern tendría que equivocarse mucho y hacer muchas cosas mal para perder ante este Barcelona”- Lothar Matthäus

Karl-Heinz contra Messi

Rummenigge no solo habló de Marc-Andre ter Stegen. También insinuó que Leo Messi ya no es el mejor jugador del mundo y coloca a Robert Lewandowski por delante del rosarino.

“Messi se enfrenta a su sucesor como mejor del mundo: Lewandowski es el mejor jugador, no sólo el mejor delantero,” lanzó.

La última vez en la que se enfrentaron estos dos equipos en instancias definitorias de este torneo, Leo Messi tuvo una de sus más grandes actuaciones. Entre todo lo que hizo se incluye ese gol de antología contra Jerome Boateng e Neuer. Después de ese partido, el Barça derrotaría a la Juventus en la final, así consiguiendo el segundo triplete en su historia. ¿Será que se pueda otra actuación como esa el viernes?