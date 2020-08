El Bayern tendría que “equivocarse mucho” para perder ante Barcelona ¿quién lo dijo?

El Bayern Munich ahora mismo es el gran candidato para ganar la Champions. Su rendimiento en el 2020 ha sido entre los más consistentes muy seguros de que podrán superar al Barcelona y así avanzar a Semifinales de la Champions League. El exfutbolista alemán, Lothar Matthäus, dejó claro que si bien el conjunto blaugrana es bastante poderoso con Lionel Messi como referente, el equipo bávaro solo caería eliminado por los catalanes si tuvieran una noche desastrosa.

“Naturalmente que el Barcelona tiene la calidad para sacar lo mejor de sí en un partido. Pero creo que el Bayern tendría que equivocarse mucho y hacer muchas cosas mal para perder ante este Barcelona”, dijo el exInter Milán en un entrevista con Sky Sports Alemania.

Sin embargo, Matthäus advirtió que la eliminatoria a partido único trae un riesgo. Aunque él ve a su exequipo y cuadro del cual es embajador a nivel mundial como favorito, sabe que hay muchos factores en juego y los márgenes de error son minimizados mucho más cuando son eliminatorias a un partido. “En una eliminatoria a partido único pueden pasar muchas cosas, si sales en un mal día estás fueras. En eliminatorias a ida y vuelta puedes corregir”.

El Bayern llega a este enfrentamiento con mucho impulso después de ganar la Bundesliga y Copa de Alemania con mucho ímpetu. También derrotó a un Chelsea desahuciado por 4-1 en el Allianz Arena, 7-1 en el marcador global.

Lo que le da una gran ventaja al cuadro bávaro es lo endeble que es la zaga culé y lo vulnerable que puede ser contra cualquier ataque que puedan generar por las bandas. También la gran pregunta que se hará en los próximos días será cómo podrán los dirigidos por Quique Setién neutralizar al polaco Robert Lewandowski en el área.

El Bayern se encuentra en una situación similar a la que estuvo en el 2013 cuando buscaba el triplete. Enfrentó al Barcelona en esa edición pero en semifinales y los apabulló por 7-0 en el marcador global antes de enfrentarse al Borussia Dortmund en la final.

Bayern-Barça 2013

Para agregarle a una Champions más extraña, el ganador de este enfrentamiento, será el único equipo campeón de Champions que quedará vivo entrando a la semifinal en Lisboa.

Esto no se a visto en esta competencia desde el 2004 cuando Porto, Mónaco, Deportivo La Coruña y Chelsea llegaron a esta instancia.

El Bayern no ha perdido desde el mes de diciembre cuando perdió en su visita a Borussia Monchengladbach por marcador de 2-1. No han perdido en sus últimos 20 partidos de liga, 26 en todas las competencias y solamente perdieron dos puntos durante ese tramo.