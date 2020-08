Giro inesperado contra Ricardo La Volpe: el escándalo sexual que podría llevarlo a prisión

El fútbol mexicano está en estado de shock tras las últimas noticias acerca del escándalo sexual que involucra al extécnico de la selección de México Ricardo La Volpe. El argentino podría ir a prisión debido a la denuncia de un mujer que se desempeñaba como podóloga de Chivas de Guadalajara cuando el DT dirigía al Rebaño Sagrado.

En el año 2014, Belén Coronado denunció a La Volpe por acoso y sexual. La denunciante ocupaba el cargo de podóloga, además cumplía el rol de masajista de los jugadores del primer equipo.

El 30 de abril de 2014, Jorge Vergara, presidente de Chivas, anunció sorpresivamente en rueda de prensa que La Volpe era destituido por conducta inapropiada con una integrante del personal médico del club.

Este jueves, el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal informó que el caso está reactivado luego de que un tribunal de Zapopan, Jalisco, falló a favor el amparo solicitado por Coronado.

El fallo obliga al juez a emitir una nueva sentencia contra La Volpe por los cargos de “atentado al pudor” y “hostigamiento sexual”. En caso de que se acredite esta nueva sentencia, al entrenador se le dictará un auto forma de prisión. Desde afrontará un proceso penal del que deberá defenderse para evitar la prisión.

Incluso si la defensa del Bigotón resulta efectiva, Coronado podría volver a apelar el fallo y presentar un amparo ya en los tribunales federales para que la Justicia determine el encarcelamiento del argentino. Es decir, si quisiera, la denunciante dispone de dos nuevas instancias para llevar tras las rejas a su presunto acosador.

El entrenador salió a defenderse luego de que esta noticia estallara en los medios mexicanos. Aseguró que él no acosó a Coronado sino que le pidió que dejara de masajear a los jugadores.

“El fallo dice una conducta inapropiada, jamás, la acusación fue el finiquito. No está en el finiquito de Chivas, no dice nada de acoso; hubo una serie de palabras por las cosas que yo dije, que masajeaba a los jugadores, nada más. En el finiquito me pusieron una cosa y después manejaron otra. No sé por qué se revive, soy La Volpe, soy mediático, no lo sé. Que vayan y pregunten (a Chivas) por el finiquito, para ver qué dice, en ningún lado dice acos, si hubiera dicho acoso yo jamás firmo ese finiquito. No lo entendí aquella vez y menos ahora”, contó en una entrevista con Los campamentos de W deportes.

“Hay veces que el periodista debe de tener un poquito de ética. Si el día de mañana me acusan y resulto culpable, entiendo que pueda ser noticia, no pueden decir ‘podría, eso no es ético, hay familias detrás, a nadie le cae bien esas barbaridades”, protestó.

