Julio César Chávez vuelve al boxeo con 58 años: ¿contra quién peleará la leyenda mexicana?

Confirmado el regreso al boxeo de Mike Tyson para realizar una exhibición benéfica frente a Roy Jones Jr., la leyenda mexicana Julio César Chávez no quiso ser menos y en las últimas horas anunció que volverá a subirse al cuadrilátero.

Chávez, a sus 58 años, protagonizará una velada solidaria para ayudar a los más afectados por la pandemia del coronavirus y chocará mano a mano contra un viejo conocido: Jorge “Travieso” Arce.

“No es fácil subir a un ring, aunque sea en una exhibición y ante un rival que es muy malo, pero a la hora del combate no tanto“, bromeó Chávez durante la conferencia virtual ‘Martes de Café’, del Consejo Mundial de Boxeo. Y agregó: “Estoy contento de volverme a subir otra vez al ring con el dientón. La verdad que me gusta subirme con él porque da buen espectáculo. Siempre lo he dicho que es muy malo pero es muy valiente. Pero ya la verdad cuando anuncio que voy a hacer una exhibición me empiezo a presionar mucho y me empiezan a salir todos los dolores, pero ya no puedo arrepentirme“.

#LosProtas⚽⚾🏀🏈🥊#HayTiro Oficialmente Julio César Chávez se medirá por tercera ocasión ante Jorge "Travieso" Arce. En vivo: https://t.co/ZpRDkTU08k pic.twitter.com/ffxiyBHYqz — Los Protagonistas (@losprota) August 5, 2020

“El Gran Campeón Mexicano” se batirá a duelo contra Arce el próximo 25 de septiembre en el Gran Hotel de Tijuana, México, en lo que será el tercer capítulo del mano a mano que ya editaron en dos oportunidades para juntar fondos con fines benéficos.

“Quiero ir a los lugares más pobres de Culiacán y Tijuana a llevar alimentos y mascarillas para ayudar a quienes más lo necesitan“, explicó Chávez sobre el objetivo del evento, cuyos protagonistas lucharán con cascos protectores a lo largo de cuatro asaltos.

De acuerdo a lo que informa el diario Récord, el combate se desarrollará a puertas cerradas, se transmitirá a nivel internacional a través de una plataforma de Internet, y la misma tiene un costo de 175 pesos mexicanos -cerca de 8 dólares-.

Chávez vs. Arce: el historial

No es la primera vez que Chávez y Arce demuestran su perfil solidario arriba de un ring, ya que registran dos contiendas protagonizadas en los últimos meses que también sirvieron para ayudar a los que más necesitan.

El 22 de noviembre pasado, los púgiles mexicanos chocaron en el “Duelo de Campeones” realizado en el Auditorio Municipal de Tijuana, donde Chávez se impuso y terminó celebrando ante su rival y amigo. En ese caso, la recaudación fue destinado al hijo del excampeón del mundo José Luis ‘Temible’ Castillo, quien sufrió un derrame cerebral.

Por su parte, el 7 de marzo de este año se volvieron a ver las caras en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora, en pos de alejar de las drogas a jóvenes sonorenses. Y ambos salieron echos, ya que los dos terminaron con las manos en alto ante la ovación del público.

LEER MÁS: [VIDEO] Mike Tyson firma el contrato para su vuelta al ring… ¡mientras fuma un porro!



Sigue a AhoraMismo en Instagram