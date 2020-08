Jugador excluido de convocatoria inglesa previo al comienzo de Nations League

El central Harry Maguire ya no es parte de equipo inglés tras ser removido de la convocatoria el martes. El seleccionador Gareth Southgate excluyó al jugador de la convocatoria después de ser declarado culpable de asalto en Grecia. Esto ocurrió horas después de ser parte de la lista de los Tres Leones.

Southgate anteriormente mantuvo al capitán del Manchester United después darle su apoyo y creer su versión de los incidentes. También dio una disculpa después de ser detenido al lado de dos familiares en la isla de Mykonos.

El seleccionador nacional cambió de parecer después de que el defensa más caro del mundo fue declarado culpable y recibió una sentencia suspendida de 21 meses. Maguire no estaba presente en el juicio en la isla de Syros y fue declarado culpable de asalto físico, verbal y con intento de sobornar a un policía.

Here is your first #ThreeLions squad of the year! 🙌

Gareth Southgate has named a 24-man squad for next month’s #NationsLeague games against Iceland and Denmark.

— England (@England) August 25, 2020