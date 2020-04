En Inglaterra se burlan del Barcelona por uno de sus grandes fracasos

Mientras que el FC Barcelona vive un presente turbulento por las vinculaciones con casos de corrupción, en Inglaterra se aferraron de la crisis económica que deja a su paso la pandemia del coronavirus para remarcar que numerosas promesas surgidas de La Masía no han triunfado con el primer equipo azulgrana por falta de oportunidades.

El proyecto de inferiores de la institución catalana que fue modelo años atrás ahora no pasa por su mejor momento, y es algo que preocupa porque, ante la falta de recursos económicos para millonarias contrataciones, serán los juveniles quienes tengan mayores oportunidades de demostrar lo que saben en el primer equipo blaugrana.

A partir de un detallado informe publicado por el periódico británico The Sun sobre los grandes valores que pasaron sin pena ni gloria por el Barça y surgieron de La Masía, el predio donde conviven y se forman los jóvenes valores del blaugrana, el club presidido por Josep Bartomeu se convirtió en el hazmerreír por esas latitudes.

Bajo el juego de palabras ‘La Ma-See ya’, jugando con la expresión ‘see you’ (‘nos vemos’, en español), el citado medio titula: “Niños maravilla del Barcelona que no triunfaron en La Masía, incluidos la estrella del PSG (Mauro) Icardi y el ex del Tottenham (Giovani) Dos Santos”.

Mauro Icardi, Giovani dos Santos and the Barcelona wonderkids who didn't make the grade https://t.co/1N51Jl46iZ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 20, 2020

Mientras que Mauro Icardi, delantero argentino que milita en el PSG francés, no llegó a debutar a nivel profesional en el FC Barcelona y recién pudo destacarse en la Serie A de Italia, el mexicano Gio Dos Santos llegó a ser comparado con el mismísimo Ronaldinho pero nunca se terminó de adaptar al patrón de juego culé.

Adama Traoré, hoy figura en el Wolverhampton inglés, es otro caso: el delantero español de raíces malienses apenas sumó un puñado de partidos con la camiseta blaugrana antes de partir al Aston Villa, primer club inglés en el que jugó, y ahora los grandes clubes de Europa posan sus ojos en él por las notables cualidad que viene exhibiendo en los Wolves.

Otros antecedentes que no ayudan

Ya con las reseñas de los futbolistas con mayor renombre y que no pudieron darse el gusto de triunfar con el club culé, existen otros ejemplos recientes que le juegan en contra a los formadores del FC Barcelona.

Por un lado aparece el israelí nacionalizado español Gai Assulin, quien en algún momento fuera comparado con el mismísimo Lionel Messi por su llamativa técnica. Sin embargo, el veloz extremo solo se presentó a nivel oficial en un juego por Copa del Rey y ahora milita en el Politehnica rumano.

Oriol Romeu, Marc Muniesa, Jonathan Sorian y Isaac Suárez son otros de los jugadores que The Sun toma como referencias en su informe, y que contaron con escasas chances de prosperar en un club tan grande, y a la vez tan complejo, como el FC Barcelona.