Fracasó en el FC Barcelona y ahora él lo deja en ridículo como “revancha”

View this post on Instagram

. 🤣 La narració de @LluisFlaquer el deixa sense paraules! . 🤫 Malcom ens confessa el gran secret dels entrenaments al Barça! Quina bomba deixa caure…‼️ . #FCBLive . ▶️ Recupera l’entrevista al link del bio @quethijugues!