¡Fichaje de última hora en el Real Madrid! ¿Quién es?

No parecía que estos días el Real Madrid estuviera muy centrado en fichajes, muy pendiente de la Champions League. Los esfuerzos de los blancos estaban en intentar remontar la eliminatoria contra el Manchester City.

Tras la derrota, el equipo ha empezado a tomar las primeras decisiones. De hecho, la gran primera decisión es obra de su entrenador, Zinedine Zidane.

Según informa el Diario AS, uno de los jugadores cedidos esta temporada que junto a Achraf había enamorado más en Madrid vuelve antes de hora. En principio, este centrocampista tenía que jugar una temporada más con la Real Sociedad, club donde estaba cedido. Pero Zidane lo quiere ya. Se trata del noruego Martin Odegaard.

¿Por qué Zidane lo quiere tener para la siguiente temporada?

Odegaard ha deslumbrado esta temporada con la Real Sociedad. Si bien es cierto que tras el confinamiento ha bajado su nivel, en el primero tramo jugó a un nivel excepcional. Fue el líder en el conjunto vasco y dio un amplio repertorio de asistencias y goles.

De este modo, la eterna promesa que llegó a debutar la temporada 2014-2015 con el primer equipo del Real Madrid con tan solo 16 años podría volver por fin con los blancos tras años de formarse como jugador y tras haber alcanzado propio de un jugador de la primera plantilla.

Según explica el Diario AS, Zinedine Zidane ha decidido finalmente tomar esta decisión tras comprobar que al equipo le ha faltado frescura en la fase creativa a lo largo del tramo final de la temporada.

El equipo ganó 10 de sus 11 partidos tras la pausa por el coronavirus, sí, pero muchos fueron por la mínima y sin ofrecer un fútbol de calidad. La mejor versión de Benzema y la eficacia goleadora de Ramos han sido quizás las dos únicas grandes noticias a la hora de ver portería.

En un primer momento, Zidane quería dejar elegir a Odegaard si quería quedarse un año más en la Real Sociedad o ya estaba listo para dar el paso, pero finalmente el técnico francés ha optado por comunicarle al jugador y al presidente Florentino Pérez que lo necesita ya.

Por su parte, Odegaard estaba encantado de jugar en la Real Sociedad y sabe que en el Real Madrid tendrá muy complicado ganarse un lugar en el once de la entidad, por lo que él era partidario de quedarse la temporada 2020-2021 en el conjunto vasco.

Odegaard prefirió jugar en la Real Sociedad antes que ir a un club que estaba en Champions. Llegó, pidió quedarse y dejó todo por el equipo hasta tal punto de jugar lesionado. Lo que hagan los clubes es incontrolable, pero a Martin le estaremos agradecidos pase lo que pase 💙

Overbooking en el centro del campo: ¿quién se irá?

Tras la incorporación de Martin Odegaard, parece claro que el centro del campo quedará demasiado poblado para la siguiente temporada. Con Casemiro como jefe indiscutible en la posición de centrocampista defensivo y con la idea de Zidane de jugar con 3 en ataque, sólo quedarían 2 sitios para Modric, Kroos, Fede Valverde, Isco, Odegaard y James Rodríguez.

Evidentemente, el colombiano prácticamente no entra en los planes de Zidane para la próxima temporada. Así que salvo cambio improbable de última hora, le tocará hacer las maletas.

Siguiendo con esta lista, según informa Marca, Kroos y Fede Valverde parecen intocables para el técnico francés. Sin embargo, Isco ha jugado muy poco esta temporada y Modric cumplirá 35 años en septiembre, así que ambos pueden ser candidatos a buscarse la vida fuera del Real Madrid.

En cualquier caso, con el noruego, parece claro que el Real Madrid ganará mucha calidad en la zona de tres cuartos del campo. Para ir calentando motores, les dejamos con el vídeo de sus mejores jugadas de esta temporada con la Real Sociedad.

