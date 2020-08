De Jong confiado en su equipo contra el Bayern ¿qué dijo?

Frenkie de Jong destacó que el “confianza” que hay en el Barça de cara al desenlace de la Liga de Campeones en Lisboa, donde se medirán el viernes ante un Bayern Múnich que llega como favorito. También habló de lo que pasó en el partido contra Napoli.

El volante jugó el partido de octavos con una picada de abeja que sufrió previo al partido.

“Me da igual quién es favorito. El Bayern es un gran equipo pero ya veremos qué pasa. Después del partido veremos quién es mejor”, dijo este miércoles en una entrevista con beIN Sports, para tratar el cruce de cuartos de final ante un Bayern está sin perder un partido en lo que va de 2020.

Entrevista De Jong

El 7-1 que con el que despedazó al Chelsea en octavos además del nivel que han mostrado durante los últimos meses, perfilaron al Bayern por encima del Barça en las apuestas. También lo tienen como uno de los grandes favoritos para ganar el título. Pero el volante holandés sabe que su equipo tiene algo que decir al respecto.

“Somos uno de los favoritos porque el Barça siempre lo es. Pero hay varios equipos que pueden ganar la Champions.El equipo tiene mucha confianza de cara a Lisboa, somos uno de los mejores equipos del mundo con grandes jugadores. Tenemos energías muy positivas y estamos muy bien como equipo”, indicó.

“Fue un buen partido, hicimos un buen encuentro como equipo y ganamos ante un rival complicado. Conseguimos un buen resultado en la primera parte y eso hizo que estuviéramos más tranquilos en la segunda”, apuntó cuando daba su análisis sobre el partido ante Napoli.

Lo mejor de De Jong

De Jong fue figura contra los napolitanos tras regresar después de su lesión. El también quiere seguir en el centro de campo contra el vigente campeón alemán. “Tenemos un gran equipo y en el centro del campo tenemos muchos buenos jugadores. No tengo ningún problema en jugar con cualquiera de ellos. Sergio Busquets me ha ayudado mucho, sobre todo al principio. No sólo hablando de fútbol, también sobre la vida, contándome cosas del club. Tengo muy buena relación con todos los compañeros”, confesó.

Al final, De Jong habló de las adversidades que ha tenido sufrir durante la temporada y cree que esto los fortalecerá en este momento cubre de la temporada. “Ha sido una temporada difícil. Es importante hacer autocrítica para mejorar como equipo. Hemos cambiado de entrenador, han pasado muchas cosas. Pero intentaremos hacer un gran final de curso ganando la Champions”, finalizó.