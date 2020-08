Ciro Immobile le gana la Bota de Oro a Cristiano Ronaldo

Este primer fin de semana del mes de agosto termina oficialmente la Serie A de Italia, que dejó a la Juventus de Turín como campeona de la temporada, a falta de la última fecha por disputarse. Por ello, los equipos están pensando en el regreso de la Champions League y cuidando a sus jugadores de cara a los trascendentales duelos que veremos en menos de una semana. De esta manera, el portugués Cristiano Ronaldo, quien estaba en la disputa de la Bota de Oro, acordó con su entrenador, Maurizio Sarri, no jugar la jornada de este sábado frente a la Roma. Es así cómo se hizo a un lado en esta ‘lucha’ en la que tenía como rival al jugador italiano de la Lazio, Ciro Immobile, quien, con un total de 35 goles anotados – y con la posibilidad de aumentar esta cifra hoy en el partido frente al Nápoles– se convierte en el sucesor de Lionel Messi, quien le entrega oficialmente la Bota de Oro 2020.

Con 31 goles anotados, Cristiano Ronaldo era el rival más fuerte que tenía Immobile en esta disputa para arrebatarle el “capocannoniere” italiano y la Bota de Oro. Otro de sus rivales directos era el jugador polaco Robert Lewandowski quien finalizó la Bundesliga con 34 goles.

Luego de 13 años, el delantero de la Lazio de 30 años de edad, se convierte en el tercer jugador italiano en conseguir la Bota de oro. Logrando regresarle este prestigioso galardón a su país, pues el último jugador en obtener la Bota de Oro fue el eterno capitán y leyenda de la Roma, Francesco Totti con 26 goles (2007) y Luca Toni con 31 dianas (2006).

En esos largos 13 años, la Bota de Oro solo tuvo cuatro ganadores: Diego Forlán, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez y Lionel Messi.

Además, no es la primera vez que Ciro Immobile logra quedar como máximo goleador de la temporada en Italia. En 2014 cuando jugaba con el Torino anotó 22 tantos y en 2018 con la Lazio, empató a Mauro Icardi, con 29 goles.

1. Ciro Immobile (S.S Lazio) 35 goles – 70 puntos

2. Robert Lewandowski (Bayern de Münich) 34 goles – 68 puntos

3. Cristiano Ronaldo (Juventus de Turín) 31 goles – 62 puntos

