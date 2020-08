¿Exceso de confianza? Así se ‘calienta’ el duelo entre el Bayern – Barça

Pocas horas faltan para el duelo de cuartos de final entre el Bayern Múnich y el FC Barcelona de este viernes, y varios dirigentes y jugadores del club bávaro han hablado acerca de este importante duelo, con comentarios que han sido catalogados como ‘fuera de lugar’ por parte de los alemanes quienes no han tenido ningún reparo al momento de referirse a su rival. Los dirigidos por Hans-Dieter Flick son un equipo fuerte física y mentalmente, que ha conseguido grandes resultados y que llegan a este encuentro luego de ‘aplastar’ al Chelsea. Este gran momento futbolístico les ha hecho sentirse ‘invencibles’ en Europa y ahora su aspiración es conseguir el tan anhelado triplete, luego de la consecución de la Bundesliga y la Copa alemana.

Con la intención de quizás intimidar al Barcelona, Lothar

Matthaus, Rummenigge, Müller, Goretzka, Élber y demás entorno del Bayern han tenido vía libre para hablar sobre su rival. ‘Menospreciando’ a Leo Messi y situándolo por debajo de Robert Lewandowski, quien tiene una racha goleadora indiscutible, encienden este partido. Además, no solo se han referido a Messi, Ter Stegen también ha sido víctima comentarios de menosprecio. A pesar de estas palabras en los últimos días, el entorno Culé no ha querido referirse a esto y mantiene un gran respeto por el rival. Entre ellos, Griezmann quien no ha dudado en elogiar la capacidad futbolística del Bayern Múnich.

🗣 Élber: "Lewandowski es mejor que Messi" 🎙Matthäus: “Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo: Robert Lewandowski” 🇩🇪 En Alemania subestiman a Messi y ponen a Lewandowski por encima del argentino 🤨 ❤️ Messi

🔄 Lewandowski pic.twitter.com/zoxp2aQfe3 — Diario SPORT (@sport) August 13, 2020

Las palabras de Rivaldo

Tras las fuertes palabras del exfutbolista Matthaus en donde aseguró que el Bayern era el favorito para clasificarse debido a tener mejor nivel que el Barcelona, el brasileño y exjugador del conjunto azulgrana, quien actualmente es embajador de ‘BetFair’, dio a conocer su punto de vista sobre estos comentarios. “Dar un favorito claro cuando te enfrentas a un Barcelona pleno de confianza que, además, cuenta con el mejor del mundo, que es Leo Messi, me parece un poco arriesgado”. Aseguró Rivaldo. Sin embargo, el brasileño valoró mucho la temporada de los bávaros y la capacidad de su actual goleador. “Lewandowski es extraordinario y está en condiciones de disputar el premio FIFA, pero antes tendrá que tumbar al que actualmente es el mejor, Messi. El que pase de los dos a la semifinal de la Champions tendrá muchas posibilidades de ganar el premio al mejor jugador del mundo”. Dijo.

#Champions 🏆 "El Bayern es ligeramente favorito, pero a un partido es una magnífica oportunidad para el Barcelona" https://t.co/bPxeHbxDs7 — Diario SPORT (@sport) August 13, 2020

Arturo Vidal salió en defensa del Barça

De puertas para adentro, el Barcelona se había callado respecto estas ‘provocaciones’, hasta que el chileno, exjugador del Bayern Múnich, en rueda de prensa previo a este encuentro, no se calló más y decidió hablar. “No he tomado mucha atención, porque sé que lo que se habla fuera no es lo que piensa el vestuario. Mañana juegan contra el mejor equipo del mundo, el Barça” dijo Vidal, quien, además, se refirió al duelo Lewandowski – Messi “Lewandowski es extraordinario, muy peligroso, un goleador incansable. Va a ser muy difícil pararlo, pero compararle con Leo es imposible, porque Leo es de otro planeta, aunque Lewandowski sea el mejor delantero junto a Luis Suárez”. Concluyó Arturo Vidal, quien, tras no disputar el partido contra el Nápoles por sanción, estará a la disposición del técnico Setién.

#CHAMPIONSxESPN ¡Atención a la reacción ante la pregunta! El Rey Arturo analizó dos jugadores que conoce muy de cerca: Tito Lewandowski y Leo Messi. ¿Pueden ser comparados? 🤔 pic.twitter.com/zDc17mq6Ua — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2020

Las palabras de Setién

El cántabro también fue cuestionado sobre la ‘prepotencia’ de los alemanes estos últimos días. El entrenador con mucha clase respondió sobre este tema, y no dudo en darle el lugar que le corresponde al Bayern, un equipo, que, sin duda alguna, es muy fuerte. “La motivación ya es intrínseca en nuestro equipo. Vamos a jugar un partido importante ante un gran rival. Una cosa son las declaraciones y lo que pueda pensar la gente y otra la realidad de lo que suceda sobre el terreno de juego y ahí vamos a ver a dos equipos intentando imponer su identidad”. Aseguró el técnico azulgrana.

Setién: "Lewandowski es un gran jugador, pero no está a la altura de Messi" https://t.co/l0Ix8BZ25b — MARCA (@marca) August 13, 2020

Las posibles alineaciones

Dejando de lado las candentes declaraciones, uno de las dudas ha sido la posible alineación de ambos equipos para este importante duelo de cuartos de final.

Por parte del Barcelona, se espera que Arturo Vidal y Sergio Busquets puedan oxigenar el equipo. De acuerdo a esto, la posible alineación de Setién sería: Ter Stegen; Alba, Lenglet, Piqué, Semedo; De Jong, Busquets, Vidal; Griezmann, Luis Suárez y Messi.

En cuanto al Bayern, se espera que cuente con Kimmich de posible ‘2’ y un Thiago Alcántara que se desempeñe de doble pivote. El posible 11 titular sería: Neuer; Hernández, Boateng, Alaba, Kimmich; Thiago, Goretzka, Müller; Perisic, Lewandowski y Gnabry.

El protocolo de bioseguridad de la UEFA

Este jueves el Barcelona arribó a Lisboa con todos los test PCR realizados a los jugadores en negativo. Una vez llegados a la capital lusa, fueron casi confinados en su hotel y se mantendrán allí hasta el momento que tengan que dirigirse al estadio para enfrentar al Bayern.

Los jugadores están en el grupo 1, en donde tendrán que someterse a pruebas de Covid-19 para total seguridad por parte de la competición. En cuanto a las habitaciones cada jugador tendrá su propio cuarto y no se les permitirá salir del hotel en sus tiempos libres. La zona de comidas también está distribuida y aislada solo para los jugadores. De igual manera, el equipo tiene su propia zona de lavandería exclusiva.

En cuanto a los protocolos de bioseguridad dentro del estadio, todas las zonas estarán previamente desinfectadas, los banquillos, vestuarios y zonas del campo demarcadas para mantener la distancia prudente y con las medidas de desinfección obligatorias