Benedito: “Desde que salió Neymar, Messi no es el mismo”

El candidato presidencial para el FC Barcelona Agustí Benedito habló de varios temas en una entrevista exclusiva que le ofreció a Diario SPORT el sábado. Pero uno del cual debió causar consternación dentro de los fanáticos del Barcelona fue lo que pensaba sobre el futuro de Leo Messi.

El exdirigente del club, que ya se postula por tercera ocasión al máximo puesto de la institución catalana, fue muy abierto con sus pensamientos y la visión que tiene hacia el futuro.

Admitió que se postuló porque cree que tiene “el mejor proyecto para sacar al Barça de este atolladero“ en el que los ha metido Bartomeu. A la misma vez, cree que hay algunas cosas con las que se puede establecer un cimiento importante dentro del club yendo hacia el futuro

¿Koeman como técnico?

“Mucho. Si yo hubiera sido presidente del FC Barcelona en las elecciones del 2015, Koeman habría sido nuestro entrenador. Fui a verle a Londres cuando él estaba trabajando para el Southampton y firmamos un preacuerdo.

“Es una de las pocas cosas que ha hecho bien en los últimos tiempos. Y estoy seguro que Koeman lo hará magníficamente bien. En esta situación de extrema gravedad deportiva, él sabrá dominar el vestuario y reconducir la situación.”

¿Xavi como técnico?

Con la llegada de Koeman, algunos cree que él sería un técnico transición para la próxima presidencia que lo saque y coloquen al entrenador que añora últimamente el barcelonismo. Benedito cree hablo sobre la llegada del neerlandés. fue muy honesto con la posible llegada de Xavi cuando termine su contrato con el Al-Sadd de Catar. Fue sincero al apreciar que el técnico que prefiere uno de sus contricantes, Victor Font, no tiene rodaje a nivel europeo.

“Mire, yo creo que Xavi ha sido el jugador más importante en la historia del Barça después de Leo Messi. Le admiro muchísimo. Ahora bien, lleva cinco años en Qatar. Y creo, sinceramente, que antes de coger el banquillo del Barça debería hacer lo mismo que hicieron otros dos mitos: Luis Enrique y Guardiola. Es decir, pasar antes por el B o bien formar parte del staff de Koeman,” indicó.

Messi y Neymar

El drama de Messi

La gran incertidumbre del momento en el club es el futuro de su capitán y máximo ídolo. Leo Messi está indeciso y muchos especulan que sus días como culé han llegado a su fin. Benedito también tuvo que pensar mucho sobre lo que puede pasar con Messi y cómo eso afectará al eventual legado del actual presidente Josep María Bartomeu.

“¡Uf! Desgraciadamente creo que Bartomeu conseguirá que finalmente Leo se vaya del Barça. Sería el último episodio de este largo serial de despropósitos, pero seguramente el más trágico de esta etapa Bartomeu-Rosell que ha sido tan pésima para la historia de nuestro club,” admitió.

Y fue haste más drástico al respecto: “Si hubiera quedado libre esta temporada, no sigue seguro. Desde que Neymar dejó el Barça, Messi no ha estado al mismo nivel de felicidad.”

Las elecciones del club se harán el próximo 15 de marzo después del cambio que hizo Bartomeu la semana pasada.