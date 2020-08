Ya hay fecha las elecciones en el Barcelona ¿Cuál es?

La crisis del Barcelona sigue siendo picando y extendiéndose. Entre más soluciones se ofrecen, más interrogantes se generan. El 8-2 fue lapidario para el proceso, pero es muy difícil cambiar si los integrantes de dicho proceso no se intercambian.

Josep María Bartomeu no dará un paso al costado en este momento como presidente del Barcelona y hará todo lo posible para quedarse en el poder. Esta fue la decisión del mandamás culé el lunes y la junta directiva.

La decisión final después de una intensa discusión en la junta extraordinaria que se hizo a , donde se barajaron diferentes opciones, la junta directiva del Barcelona decidió apoyar la propuesta de Josep María Bartomeu de agotar el mandato y convocar acto seguido las elecciones. De esta manera se quiere que las elecciones a la presidencia del Barcelona sean el próximo 15 de marzo, precisamente cuando van a decidirse, a priori, las grandes competiciones en las que debería estar el Barcelona.

Anuncio oficial

❗️ LATEST NEWS | The FC Barcelona Board of Directors call presidential elections for first matchday after March 15, 2021. — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2020

Mecanismo establecido

Cuando la dirigencia del club decidió convocar las elecciones en la fecha que se determinó, ciertos mecanismos se activaron que permiten a la nueva dirigencia tomar el poder hasta el 1 de julio.

Con todo esto establecido, y usando los mismos estatutos del club, Bartomeu se garantiza poder mantenerse en la presidencia del club hasta la fecha que termina de manera oficial. Ahora esto es viable siempre y cuando algunos factores no lleguen a generarse.

Posible dimisión

El club tendrá que esperar hasta el mes de octubre para poder entregar el reporte anual fiscal. Se espera que hayan pérdidas importantísimas por causa de la pandemia del coronavirus. En ese momento, llegar algo que sea una posibilidad en ese momento.

Todo ello, sin embargo, también está pendiente de la Asamblea de Compromisarios que en un principio está prevista para el próximo mes de octubre.

Lo que estipulan los estatuos del club, la asamblea tendrá que que aprobar la liquidación económica de la actual temporada. Además se tendra que que cómo aprueban el presupuesto del 2020-21. El gran tema allí es el factor de la pandemia de coronavirus, que impactó las finanzas del club y todo indica que habrá una reducción significativa a comparación de loa balances económicos previos.

Si la decisión que si no tiene un avalo, esto puede generar un cambio de planes y le saldría el tiro por la culata a Bartomeu. Eso colocaría al presidente en una situación complicada y aceleraría su salida. La eventual dimisión del presidente y la directiva no sería algo descabellado al no contar con el apoyo de la gran mayoría.

Si eso ocurre o no, se garantiza que los candidatos postulados para la próxima elección, ellos usarán esto como una manera de politizar todo lo que se hace y buscarán maneras de forzar una dimisión prematura.