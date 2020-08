¡De no creer! el Barça tendría que pagar al Liverpool si Coutinho gana la Champions

Como si el resultado de 2-8 de los cuartos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Bayern Múnich ya no fuera para el conjunto azulgrana una humillación en todo Europa, no solo por el abultado resultado, sino, porque Coutinho, uno de los fichajes más costosos del club español, hizo efectiva la conocida ‘ley del ex’ y le clavó a Ter Stegen un doblete y dio una asistencia a Robert Lewandowski, acciones que hicieron que la gota rebosara la copa, ahora resulta que el Barça tendría que pagarle una suma de dinero considerable al Liverpool – ex equipo del brasileño– si el jugador consigue la ‘orejona’ con el conjunto bávaro.

Philippe Coutinho quien todavía es jugador del FC Barcelona, salió por la puerta de atrás del Camp Nou y ahora se encuentra cedido al Bayern Múnich hasta el próximo 31 de agosto, día en el que tendrá que retornar a las instalaciones del club catalán si no logra conseguir un equipo que esté interesado en el jugador y poder venderlo, sabiendo que el Bayern Múnich tiene una posición clara y no está entre sus planes hacer efectiva la opción de compra por el futbolista.

Pese a esto, el brasileño quien clasificó junto con su equipo a la semifinal de la Champions League a la espera de conocer su rival del partido entre el Manchester City – Olympique de Lyon, aún tiene la posibilidad de hacerse con el trofeo más codiciado de Europa. El Bayern, un equipo potente, hábil y fuerte como lo demostró contra un pobre Barcelona que tocó fondo en la tarde del viernes, es el candidato número uno para quedarse con el trofeo en la final del 23 de agosto en Lisboa. Por ello, tal y como lo reveló el diario británico Daily Mail, en el contrato de traspaso que firmó el FC Barcelona con el Liverpool por los derechos del jugador, se especifica que si el Philippe gana la Champions deberá el club azulgrana desembolsar una cantidad de 5 millones de euros a los “Reds”. El contrato entre ambas partes por los derechos del jugador fue de 120 millones de euros fijos más 40 en variables. Pues bien, cinco millones en variables tendrían que ser abonados al equipo de Anfield, dado el caso que el Bayern Múnich se proclame campeón de Europa.

El acuerdo Barcelona-Liverpool por Coutinho incluyó que el Barça debe pagar al Club inglés 5 millones de euros si el futbolista gana la Champions 2019 o 2020. No se especificó que tenía que ser jugando para ellos. Si Coutinho gana la Champions con Bayern, cobra el Liverpool. pic.twitter.com/0kO7HQdJKV — Martin Charquero (@MartinCharquero) August 15, 2020

Esta cláusula en el contrato la cual nunca especificó si esa condición tenía que ser ganando el trofeo siendo el jugador propiedad del Barça, podría pasarle facturar a los catalanes, ya que el futbolista actualmente viste la camiseta de otro equipo.

En su momento, el FC Barcelona fichó a Coutinho con la ilusión de que el futbolista destacará con los colores del Barça, llenara el hueco ‘Neymar’ y brindara toda la calidad que demostró en la Premier League. Lastimosamente, las cosas no resultaron como se planearon ni para el club ni para el centrocampista, que terminó cedido y ahora tras su posible regreso a Barcelona, la directiva tiene el deber de determinar qué pasará con el futuro del brasileño, teniendo en cuenta las posibles reformas que se llevaran a cabo luego de la crisis ocasionada en Lisboa.