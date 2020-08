El Atlético de Madrid del ‘Cholo’ se despidió de la Champions League

Partido para el olvido del Atlético de Madrid que se vuelve a quedar por fuera de la Champions League, esta vez a manos de un Leipzig que tenía poco que perder. Una derrota que se suma al historial negativo del Atleti en competición europea.

Los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone que eliminaron al actual campeón de Europa – Liverpool– no pudieron contra la valentía y garra de los Toros Rojos, que sellaron su pase a siguiente fase en el José Alvalade de Lisboa gracias a dos contundentes goles. Ahora los alemanes tendrán que enfrentarse en la semifinal al PSG el próximo 18 de agosto.

Un primer tiempo gris para el conjunto madrileño que se fue al entretiempo con un 0-0 lo que significaba hasta ese momento el alargue del encuentro. Pero en la segunda parte, la historia cambiaria. Los dirigidos por Julian Nagelsmann impusieron su ritmo y estilo de juego, que le daría el primer resultado positivo al minuto 50’ cuando Marcel Sabitzer y Dani Olmo se juntaron para darle la vuelta a esta historia. Un gol que llegó de un centro preciso del austriaco para el español que no desaprovechó el pase de gol para poner el 1-0 en el marcador, resultado que obligaba al Atlético a remontar a toda costa, sin poder contar con dos de sus hombres importantes Ángel Correa y Sime Vrsaljko, ambos aislados por tener Covid-19.

El delantero portugués ingresó en la segunda parte del partido, para devolverle las ilusiones a los colchoneros. El joven de 20 años de edad entró y revolucionó la forma de juego de su equipo, que empató el partido gracias a un penal provocado por el mismo jugador, quien en una jugada junto con Diego Costa entró al área rival y fue derribado por Klostermann. Acción que el colegiado no dudo en pitar como falta. Fue el atacante portugués quien se encargó de cobrar la pena máxima, para poner el 1-1 que le dio vida al Atlético que tuvo la capacidad de sentenciar el partido y evitar la prórroga.

La ilusión del Atlético no duró mucho. Al minuto 88’ de partido se dio el gol que estrellaría al Atlético con la cruda realidad. Fue el estadounidense Tyler Adams quien arruinó las esperanzas del equipo español, y le dio el pase a la semifinal a su equipo.

El jugador americano quien ingresó al campo de juego al minuto 72’ tomó el balón desde fuera de área, y con un gran remate con la cara interna del zapato derecho, envió el balón al área, esférico que fue desviado por José María Giménez, para colarse en la portería de Jan Oblak.

