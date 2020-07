Willian se convierte en opción para el Barcelona: INFORME

Las opciones comienzan a llegar por doquier para el Willian vuelve a la órbitra del FC Barcelona. El centrocampista del Chelsea es una vieja aspiración del club blaugrana y desde Inglaterra aseguran que la entidad barcelonista ha vuelto a mover ficha para tratar de incorporarlo la próxima temporada.

El canal Sky Sports está confirmando que el Barça ofreció un contrato por tres temporadas. La dirigencia catalana tomó ventaja en darle esta opción teniendo en cuenta que Willian llegaría como jugado libre a Can Barça.

Esta ha sido una de las opciones que tenía el Barça en su agenda desde el mes de abril. Lo que sí se va a criticar es lo contraproducente que sería podía ser traer a un jugador de 31 a un plantel que precisa rejuvenecerse en vez de hacer lo opuesto.

Chelsea, Barcelona and Inter Miami have all made contract offers to Brazilian forward Willian.

Should Willian stay at Stamford Bridge?

— Sky Sports (@SkySports) July 31, 2020