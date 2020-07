Villarreal vs Barcelona: Hora y cómo ver el Live Stream

En medio de una crisis institucional y política, el equipo capitaneado por Lionel Messi buscará cortar la racha de dos partidos sin conseguir un triunfo cuando enfrente al Villarreal CF.

El FC Barcelona perdió la punta tras su seguidilla de empates ante el RC Celta y Atlético de Madrid y ahora corre en desventaja ante su eterno rival de toda la vida, el Real Madrid, para quedarse con La Liga española. El club Merengue le saca 7 puntos tras imponerse a primera hora ante el Athletic Club en San Mamés.

“Es de los equipos que han vuelto mejor del confinamiento y la realidad es que hace muy bien las cosas. Tiene talento y algunos de sus jugadores están en un gran momento. Se defiende bien y nos a va comprometer mucho. Está en un buen momento. Pero nosotros hicimos un partido bastante bueno contra el Atlético de Madrid y espero que podamos superar el partido”, reconoció Setién en la rueda de prensa previa al partido.

Sobre los rumores de la partida de Messi a mediados del 2021: “No voy a especular con esto, no le he escuchado nada a él. No tengo constancia de esas noticias. No quiero especular. No es mi cometido. Yo le veo bien, todo lo demás son especulaciones que ni entro ni salgo. Le veo entrenar bien, hablamos lo que tenemos que hablar, sin más. Él es perfectamente consciente de lo que tiene que hacer en cada momento en el partido, no le influye la edad. Le veo exactamente igual“.

Este partido lo puedes disfrutar el domingo 5 de julio a través de beIN SPORTS en todo el suelo estadounidense desde las 4PM ET, 1PM PT.

