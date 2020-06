Leo Messi deja atrás el pelo largo y estrena look ante Atlético de Madrid: ¿cómo luce ahora el crack de Barcelona?

Desde que se reanudó La Liga española tras el prolongado receso por la pandemia de coronavirus, el FC Barcelona tuvo ciertos traspiés que le permitieron al Real Madrid adueñarse de la cima del campeonato. Pero todavía faltan varios partidos por jugarse y Leo Messi hará todo lo que esté al alcance de sus manos para dejar el título en el Camp Nou.

Y en busca de ese objetivo, Messi, con 33 años recién cumplidos, no deja ningún detalle librado al azar. Como el pelo largo no le venía trayendo buenos resultados dentro del campo de juego, ‘La Pulga’ pasó por la peluquería y estrenó look en el encuentro frente a Atlético de Madrid.

Al igual que la imagen lucida en 2015, año en el que Barça levantó la última de sus cinco Champions League, Leo sorprendió a sus millones de fanáticos en todo el mundo con los costados y la parte posterior de su cabeza rapados a cero.

Pero mirá ésta belleza pic.twitter.com/xXgHfBm7IS — Museo Messi (@MuseoMessi) June 30, 2020

Quizás con la ilusión de que en el presente 2020 cambie la suerte a nivel deportivo, el crack rosarino optó por un viejo look que le trae buenos recuerdos.

Mismo look, 5 años de diferencia. pic.twitter.com/Yp2ZVBdp1H — Museo Messi (@MuseoMessi) June 30, 2020

¿Se le dará?

Y un día, convirtió el gol 700

Se hizo esperar, pero Leo Messi finalmente alcanzó el gol número 700 en su carrera como futbolista profesional.

En un partido durísimo y determinante para las aspiraciones del Barcelona con vistas a un posible título en La Liga, Leo se hizo cargo de un penalti en el tiempo complementario frente a Atlético de Madrid y no falló.

Con una sutil definición para picarle el balón al portero Jan Oblak, Messi cambió la infracción por gol y firmó el 2-1 transitorio del elenco blaugrana sobre su par colchonero.

GOL 700 DE LIONEL MESSI! QUE CATEGORIA DO KRL🔥🔥🔥 pic.twitter.com/3slAIBV2PK — VI$H SPORTS (@vishsports) June 30, 2020

La alegría duraría poco porque minutos más tarde, también desde los doce pasos, Saúl Ñiguez no fallaría y anotaría su doblete en el Camp Nou para el empate de los dirigidos por Diego Simeone.