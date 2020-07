[VÍDEO] Sergio Ramos sentencia media Liga para el Real Madrid

Con el Barcelona perdiendo puntos prácticamente cada jornada y tras su último empate contra el Atlético de Madrid, el Real Madrid podía distanciarse a 4 puntos. Delante tenía un rival como el Getafe, que aún tiene opciones de entrar en la Champions League y seguramente la gran revelación de este año.

Para el partido, Eden Hazard finalmente no entró en la convocatoria por precaución. El belga está recibiendo muchas faltas en este final de Liga y Zidane decidió que parara. El técnico francés decidió apostar por un 4-4-2, dejando a Marcelo y Valverde fuera del once e incluyendo a Isco, Vinicius y Ferland Mendy.

Partido muy táctico, muy gris y poco atractivo

El Real Madrid sabía que el Getafe es uno de los equipos que mejor trabaja en defensa. Bordalás ha conseguido armar una telaraña defensiva en la que se conceden muy pocos espacios. Seguramente es un equipo con un juego poco atractivo, pero muy eficaz. Los blancos tendrían que sudar si querían ganar el partido.

En la primera parte, tan sólo contabilizamos dos grandes ocasiones de gol, una para cada equipo. El primero en avisar fue el Getafe, con un remate poco ortodoxo pero en el que tuvo que intervenir Courtois con una gran acción de mérito para salvar el gol. Por parte del Real Madrid, una buena ocasión de Vinicius, malbaratada por la buena intervención de Soria, fue prácticamente todo el balance ofensivo de los blancos.

… Hasta que el temple de Sergio Ramos apareció

El Getafe tenía el partido donde quería. Lo tenía en la interrupción, las faltas, el poco juego, la intensidad. Por si fuera poco, una mala acción defensiva de Mendy a punto estuvo de terminar en golazo de Jaime Mata, uno de los jugadores que más en forma ha vuelto a la competición.

En el 64, al comprobar que el juego del Real Madrid era un despropósito, Zidane optó por quitar a Isco, Modric y Vinicius y alinear Valverde, Asensio y Rodrygo. Ganó un poco más de profundidad el Madrid, que tampoco terminaba de generar ocasiones.

Pero en el 78, cuando las prisas acechaban, Carvajal, seguramente el mejor del partido de ayer, apareció. Buena internada por banda derecha del lateral, gran recorte sobre Olivera, que cometió un penalti claro y muy evitable.

Era la hora de la verdad. Era la hora de Sergio Ramos. El capitán tomó la responsabilidad desde los once metros y no falló. Soria le adivinó la intención, pero no llegó a tocar el balón. Ramos suma 19 penaltis anotados seguidos sin fallar. Un gran dato.

Ramos da el gol de la victoria al Real Madrid.Partido muy picante que se dio por la LaLiga Real Madrid vs Getafe un partido muy dificil para los merengues ,que al final ganarían por la mínima con Gol de Sergio Ramos por penal. SUSCRIBETE para mas contenido. #RealMadrid #Getafe #Ramos 2020-07-03T00:04:25Z

No hubo tiempo para casi nada más. El Real Madrid sufrió ante un Getafe combativo y, lejos de mostrar su mejor versión, ganó por la mínima sin lujos excesivos. Pero al final y al cabo la distancia respecto al Barcelona es ahora de 4 puntos, a falta de 15 por disputar. La Liga Española, jornada tras jornada, se va tiñendo de blanco.