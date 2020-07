Ricky Rubio, positivo por coronavirus

Sorprendente noticia la que hemos conocido hoy tras una rueda de prensa del base de los Phoenix Suns, Ricky Rubio. El mismo día que la competición se retomaba con la disputa de cuatro partidos amistosos, Rubio explicaba que había sufrido el coronavirus y que por eso se había incorporado más tarde a los entrenamientos con su equipo.

El base de los Suns no viajó junto con el equipo en el viaje inicial porque debía pasar la cuarentena y que los síntomas remitiesen. Ahora se encuentra perfectamente recuperado y estará en condiciones de jugar el primer partido oficial el día 31 de julio contra los Washington Wizards. La única duda es saber si mañana estará disponible para el partido que enfronta a los Suns contra Utah Jazz. En cualquier caso, al tratarse de un amistoso tiene poca importancia.

Este es el momento en el que el propio base, con un pasamontañas en la boca para evitar cualquier contagio, anunciaba que había sufrido y había superado la enfermedad.

Tal y como reporta Gigantes, Rubio explicó con más detalle cómo le había afectado la pandemia y cómo cree que afectará a su puesta a punto:

“He estado fuera unas 3 ó 4 semanas. Estoy bien, no tengo síntomas. Tus brazos y tus piernas lo notan. Tengo que trabajar, tengo que dar lo mejor al equipo… y, a la vez, pensar en mi salud. Es difícil decir porque he estado fuera un tiempo: haré 3-4 entrenamientos antes de jugar. Tengo que ir día a día y ver cómo me encuentro”

“Hay muchas actividades para hacer aquí. No estoy con la familia y soy padre de un bebé de seis meses. Es complicado, pero estar aquí es bueno.”

Tras conocerse la noticia, la cuenta de NBA Spain rápidamente ha compartido un vídeo de los entrenamientos del base catalán de hoy mismo en el que le vemos en perfecto estado físico:

Ricky no ha sido el único afectado por la enfermedad. También hoy hemos sabido que el pívot de los mismos Phoenix Suns Aron Baynes también está superando el coronavirus. Así se lo contaba al periodista Shams Charania en Stadium:

Phoenix Suns center Aron Baynes (@AronBaynes) tells me on @Stadium that he tested positive for coronavirus and opens up about how virus has impacted life for over a month for him, his wife and kids: pic.twitter.com/v2LDwpsZ89

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 22, 2020