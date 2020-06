OFICIAL: La NBA está de vuelta. ¿Dónde se juega? ¿Qué día empieza?

Todos los fans de la NBA están de enhorabuena. Aunque parecía que el retorno de la mejor liga de baloncesto del mundo podía quedar en papel mojado, hoy mismo se han confirmado las mejores noticias: habrá fin de temporada 2019-2020. Tras más de tres meses de pausa de la competición, sabemos que la NBA volverá a jugarse el 31 de julio y podría llegar hasta el 12 de octubre. En total, 141 días después de que se decretara su suspensión.

De las 30 franquicias que hay en la NBA, sólo 23 formarán parte de este final de liga exprés: las que estaban mejor clasificadas.

Por parte de la Conferencia Oeste, 13 serán los equipos que disputarán el final de competición: Los Angeles Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, OKC Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs y Phoenix Suns.

En la Conferencia Este, solamente serán 9: Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic y Washington Wizards.

Walt Disney Orlando, la sede oficial de la NBA

El recinto de Walt Disney World Orlando, en Florida, será la sede oficial de la competición. Se trata de unas instalaciones inmensas con todo tipo de lujos, con tres pabellones aptos para que se disputen los partidos y con la tecnología necesaria para su cobertura televisiva.

Tecnología que también estará disponible para la realización diaria de test a los jugadores. De momento, la NBA está ultimando los protocoles para saber qué habrá qué hacer en caso de que un jugador dé positivo.

Las nuevas normas

Según informa el diario español As, estas son las novedades para este tramo final de temporada tras superar la crisis del coronavirus:

Evidentemente, los partidos se jugarán sin público y los asientos de los banquillos estarán separados con la distancia de seguridad.

y los asientos de los banquillos estarán separados con la distancia de seguridad. Los equipos se ducharán en sus hoteles después de los partidos. En ningún caso en los pabellones.

En ningún caso en los pabellones. Cada equipo jugará ocho partidos más de la temporada regular. Para valorar si un equipo entre en los “playoffs” o no, el octavo de cada conferencia deberá tener un margen de cuatro victorias o más que el noveno. Si no es el caso, habrá una eliminatoria previa a los “playoffs” entre los dos equipos: si el octavo gana un partido, pasa. El noveno tendría que ganar dos.

Para valorar si un equipo entre en los “playoffs” o no, el octavo de cada conferencia deberá tener un margen de cuatro victorias o más que el noveno. Si no es el caso, habrá una eliminatoria previa a los “playoffs” entre los dos equipos: si el octavo gana un partido, pasa. El noveno tendría que ganar dos. Las franquicias podrán llevar sus propios parqués cuando jueguen como locales.

El draft será el 25 de agosto.

La temporada 2020-2021 empezará en Navidad.

Según pudo saber el periodista experto en NBA, Adrian Wojnarowski, para que la votación saliese aprobada, se necesitaban tres cuartas partes de los votos. No hubo disputa: 29 propietarios votaron a favor; sólo 1 en contra (los Portland Trail Blazers).