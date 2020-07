¡Regresa la NBA! La “burbuja” de Disney que busca frenar al coronavirus

Tras cuatro meses de parón debido a la pandemia del Covid-19 en el mundo y siendo Estados Unidos uno de los países más afectados, que día a día sigue sumando más casos de contagios, hoy la NBA reanudará la competición en la “burbuja” que ha creado Disney, para poder hacerle frente a este virus. La ciudad de Orlando, Florida, y toda la magia del complejo turístico de Walt Disney World, serán el lugar anfitrión para el regreso de una de las competiciones más importantes del mundo. En esta primera jornada se tendrá el duelo entre Utah Jazz y los New Orleans Pelicans y el derbi angelino entre los Ángeles Lakers y los Ángeles Clippers.

⚠️ LLEGÓ EL DÍA: HOY REINICIA LA TEMPORADA DE LA NBA ⚠️ ¿Quieres saber cómo será el formato de competencia? ¡@soyleomontero tiene todas las respuestas!#SemanaNBA | #WholeNewGame pic.twitter.com/TQOhJRkJlU — NBA Latam (@NBALatam) July 30, 2020

La competición buscará un campeón en un máximo de 74 días – si el coronavirus lo permite – programado para el 12 de octubre. Es por ese motivo que más de 1.500 personas entre jugadores, staff, cuerpo técnico y demás personal se encuentran aislados en las instalaciones de Disney para mantener la seguridad de la competición.

Los 22 equipos invitados de la NBA lucharán para poder conocer las posiciones que determinarán cuáles serán los emparejamientos de los Playoffs, en un total de ocho partidos por equipos para definir los ocho equipos de cada conferencia, estos duelos irían hasta el 14 de agosto. De los resultados de estos encuentros, el 17 de agosto arrancarán los PlayOffs, y las finales van desde el 30 de septiembre hasta el 12 de octubre. “Quien obtenga el campeonato habrá tenido que superar tanta adversidad para llegar a esa meta que luego sentirá la satisfacción de haberlo logrado” afirmó el vicecomisionado de la NBA, Mark Tatum en conferencia telefónica con medios internacionales.

El complejo en Disney

El protocolo que ha desplegado la NBA para llevar a cabo el inicio de la competición, ha requerido de un arduo trabajo, teniendo en cuenta la complicada situación del Estado de Florida frente al coronavirus. En el complejo de Disney hay más de 350 jugadores de la NBA, de quienes, en las últimas semanas, sus pruebas PCR han dado negativo. “Tenemos un conjunto de protocolos que hemos implementado y que dependen de situaciones que surgen, tenemos un panel de expertos, de especialistas en enfermedades infecciosas, de epidemiólogos, de virólogos, y estamos trabajando con la salud pública local” afirmó Tatum.

En un total de cuatro hoteles y tres pabellones se encuentran confinados los deportistas y personal de la liga, recintos que cuentan con todos los lujos de un hotel cinco estrellas. Jugadores como LeBron James o ‘Anteto’ han podido realizar una vida ‘normal’ dentro del hotel El Gran Destino Tower, en donde tienen campos de golf cerrados, restaurantes, lagos para pescar, parques acuáticos y discotecas.

Se escogió Disney debido a que es la empresa dueña de ESPN, el principal socio televisivo de la liga. Dentro de los varios parques de entretenimiento, está el ESPN Wide World of Sport Complex, un espacio que cuenta con las instalaciones necesarias para realizar cualquier tipo de evento deportivo.

En unas horas vuelve la #NBAxESPN… 🙌 ¡Aquí te contamos TODO lo que debes saber sobre el regreso en Orlando! 📝 👀 🏀https://t.co/b0Ju6mky0e — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 30, 2020

Los favoritos por el título

Será en la casa de Mickey Mouse en donde se conocerá al próximo campeón de la NBA 19/2020 en el mes de octubre. Entre los favoritos para llevarse el título de campeón de acuerdo al portal DraftKings Sportsbook, están los Lakers de LeBron James y los Bucks de Giannis Antetokounmpo, ambos jugadores quienes, a su vez, son favoritos para llevarse el MVP de la competición. Muy por detrás, aparecen los Clippers con mucha ventaja sobre el resto de equipos.

