El Nápoles pidió cambio de sede para su partido contra el Barça

Luego de que el fútbol estuviera ‘estancado’ varios meses debido a la pandemia del Covid-19, ahora muchas de las ligas de diferentes países han podido culminar sus competiciones. Pero, todavía queda la que es para muchos, la más importante de todas. La Champions League, y es que todos los equipos quisieran llevarse a sus vitrinas la ‘Orejona’.

La ‘nueva normalidad’ ha condicionado mucho el mundo del deporte, y el fútbol no ha sido la excepción. Los partidos se han tenido que disputar sin público y con todas las medidas de bioseguridad exigidas por los organismos competentes. Pero a pesar de tener todos los cuidados, es un virus que aún sigue entre nosotros, y Cataluña no ha sido la excepción. Los casos de rebrotes que se han registrado en España, hacen que la ciudad de Barcelona no sea del todo segura

Los azulgranas tienen el próximo sábado 8 de agosto la cita más importante antes de terminar la temporada. El partido contra el Nápoles por la vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Camp Nou. Debido al momento por el que atraviesa la ciudad, y para mantener a salvo la seguridad de los jugadores, cuerpo técnico y staff, la UEFA estaría considerando celebrar este encuentro en otra locación que no sea Barcelona sino Portugal, de acuerdo a información del medio deportivo ‘RAC1’ el organismo estaría pidiendo garantías demostrables al Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña, en donde indiquen que es seguro jugar el partido en la ciudad condal.

Pese a esto, el máximo organismo de la competición mantiene su posición de jugarse el partido en la ciudad de Barcelona tal y como se tiene planeado, afirmando que mantienen contacto con los organismos de salud para monitorear la situación. “Se está monitorizando la situación en Barcelona y estamos en contacto con las autoridades locales competentes y con la Federación Española de Futbol (RFEF)” aseguró la organización.

La UEFA confirmó que el Barcelona-Napoli (vuelta de octavos de final de la #CHAMPIONSxESPN), previsto para el 8 de agosto, se jugará en el Camp Nou, pese al rebrote de casos de coronavirus en España. pic.twitter.com/bVCndQcNW3 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 30, 2020

El enfado del presidente del Nápoles

Aurelio De Laurentiis presidente del Nápoles aseguró que para él este cambio de escenario para disputar el encuentro ya debía de ser un hecho. Además, afirmó que “Llamo a la UEFA todo el rato, pero es vergonzoso. Escuchas desde España grandes miedos y ellos pasan del tema”. De igual manera, añadió que “En la UEFA nadie saber hacer negocios y además con nuestro dinero. Si decidieron jugar la Champions y Europa League en Portugal y Alemania, nosotros también podemos ir allí. No entiendo porque debemos ir a una ciudad que tienen grandes problemas” concluyó el mandatario en sus declaraciones.