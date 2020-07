Pippen rompió el silencio sobre su relación con Jordan: ¿está enojado con Michael?

La prensa especializada en básquet indicó que Scottie Pippen estaba “decepcionado” con Michael Jordan. Brillaron juntos en los Chicago Bulls de los años 90, acaso el mejor equipo de la historia. Luego del estreno de la serie documental The Last Dance (Netflix) la relación de MJ23 con sus excompañeros se habría roto por lo que exhibe en esa biopic.

El periodista de ESPN David Kaplan calificó el estado de Pippen como “más que enojado”. ¿Qué pudo haber fastidiado a Scottie? Jordan lo acusa de “egoísta”. MJ23 no lo perdonó por haberse sometido a una cirugía en el tendón en pleno desarrollo de la temporada 1997-1998.

Para Jordan, Pippen podría haberse operado antes, en época de receso, y estar disponible al inicio de la temporada para jugar con los Toros de Chicago. El comienzo de esa temporada fue fatídica para los dirigidos por Phil Jackson, que sintieron la ausencia de Pippen.

Si bien Jordan calificó a Scottie como el mejor compañero que tuvo en una cancha de básquet, ese calificativo sorprendió a los amantes del básquet. Máxime porque MJ23 explicó que Pippen hizo eso para hacer notar su ausencia y así tener mayor poder al momento de negociar una suba salarial.

Este martes, Pippen se refirió a ese episodio de The Last Dance. Contrario a lo que se creía, el exjugador de los Bulls dijo no estar fastidiado con Jordan: “No me molestó en absoluto Fue una oportunidad para nuestra generación más joven que no había visto ni sabido nada sobre el basquetbol en los años 90”.

Pippen, de 54 años, conquistó seis campeonatos de la NBA con los Chicago Bulls y fue siete veces All-Star. Además, ganó dos medallas de oro olímpicas representando a los Estados Unidos. En la actualidad se desempeña como analista de la NBA, especialmente para el programa de estudio de ESPN The Jump.

En relación a la temporada de la NBA que comienza en los próximos días, Pippen eligió a Los Ángeles Lakers como su gran favorito para quedarse con el título: “Si quisieras elegir uno, diría que en cualquier equipo en el que esté LeBron James. El hecho de que su experiencia, su habilidad para unir un equipo, la habilidad de ser dominante. Es el jugador más dominante en el juego en este momento junto a Kevin Durant, quien no está en el juego”.

