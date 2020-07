Milwaukee cierra instalaciones tras resultados de coronavirus

La pandemia del coronavirus y sus secuelas sigue arrasando dentro de los diferentes equipos de la NBA. El domingo los Milwaukee Bucks fue último equipo que tuvo que hacer cambios a su preparación previo a su traslado a Orlando.

La cadena ESPN reportó que el equipo con la mejor marca de la liga, tuvo que cerrar su complejo de entrenamiento ni bien recibieron los resultados de COVID-19 que el plantel hizo el día viernes. Después de salir el informe, la directiva del equipo confirmó lo que había ocurrido.

El equipo no ha dado nombres de jugadores dentro del equipo han sido afectados. Lo que sí se ha confirmado es que su complejo se mantendrá cerrado hasta el jueves cuando el equipo planea viajar.

The Milwaukee Bucks have shut down the team’s practice facility after receiving results of a Friday round of coronavirus testing, sources tell ESPN. The team isn’t expected to reopen facility for workouts prior to the organization's traveling party leaving for Orlando Thursday.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 5, 2020