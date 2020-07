Furor en las redes por el asombroso parecido entre Leo Messi y Javier Clemente [FOTOS]

Uno es el mejor futbolista del mundo e ídolo absoluto del FC Barcelona. El otro, a sus 70 años, es actual entrenador de la Selección del País Vasco y leyenda viviente del Athletic Bilbao. Si bien sus caminos fueron muy distantes por la evidente diferencia de edad, hay un punto en el que Leo Messi y Javier Clemente coinciden y hoy en día son furor en las redes sociales.

A partir de una vieja y cuasi inédita imagen de Clemente en sus años como futbolista publicada en la red social Twitter, miles de usuarios estallaron en comentarios al notar el asombroso parecido con Leo Messi.

Posteada por la cuenta @nostalgiafutbo1 en la red social del pajarito, la foto que data de 1969 y muestra al vigente DT del seleccionado vasco acumuló miles de likes y un centenar de mensajes en torno a las similitudes entre el español y el argentino.

Messi jugó en el pasado en el @AthleticClub 1969 hasta que Marañon le rompió la rodilla pic.twitter.com/5RcZAH20Ni — MASPITV (@TVMASPI) July 7, 2020

Asimismo, desde la cuenta @TVMASPI se sumaron al hilo con otra postal de frente en la que Clemente, vistiendo la camiseta del Athletici Bilbao, también sorprende por las facciones casi idénticas a las de la estrella del Barça.

En contrapartida a la exitosa y vigente carrera que continúa trazando Messi en el fútbol mundial, Clemente debió abandonar la actividad con apenas 47 partidos jugados en La Liga y seis goles anotados debido a una grave lesión.

Ante la innumerable cantidad de rumores en torno a Leo Messi y una posible salida del FC Barcelona, la dirigencia culé ya desactivó las versiones y habría ‘Pulga’ para rato. Otra coincidencia con Clemente, quien solo llegó a jugar en el Athletic Bilbao. Su gran pasión.

De Rossi salió en defensa de Messi

Incrédulo como todos los barcelonistas que idolatran a Leo Messi, el exfutbolista italiano Daniele De Rossi todavía no entiende cómo en Argentina se lo critica tanto al mejor futbolista del momento. Y dada su disconformidad, decidió expresarlo públicamente.

“Si en Italia cuentas que en Argentina le dicen pechofrío a Messi, acá se ríen, no entienden nada. ¡Cómo le vas a decir pechofrío a Messi que tiene dos huevos así de grandes! Hay gente que tiene el coraje de decirle pechofrío a Messi detrás de una computadora, y después ni tiene los huevos de pedirle a su mujer el control de la tele para cambiar de canal. ¡Y le dicen pechofrío a uno que marcó más de 1000 goles en su vida!“, aseveró con énfasis De Rossi, en diálogo con el diario argentino La Nación, con el objetivo de destacar las cualidades del crack rosarino.

💬 "¡Cómo le vas a decir pechofrío a Messi que tiene dos huevos así de grandes! Hay gente que tiene el coraje de decirle pechofrío a Messi detrás de una PC y después ni tiene los huevos de pedirle a su mujer el control de la tele para cambiar de canal"

▫️

🎙️ De Rossi en @LANACION pic.twitter.com/a7jpzq425N — Diario Olé (@DiarioOle) July 8, 2020

Y respecto a los continuos traspiés que sufrió Messi con el seleccionado argentino, De Rossi analizó: “Él perdió dos finales de Copas América por penales, y yo soy campeón del mundo por penales. Mira, él es un pechofrío en la Argentina y yo soy un héroe junto con mis compañeros por haber ganado el Mundial del 2006 ¿Y cuál es la diferencia? 5 centímetros. No puede ser, no, me niego. Me gustaría que tengan en cuenta que muchas veces es él, el que se carga todo el equipo sobre su espalda“.

Por último, el ídolo de Roma posicionó a Messi como el jugador más destacado de la actualidad. “Futbolísticamente no hay nada más que explicar, se acabaron las palabras. Hay otros muy buenos, como Ronaldo, que puede ser comparable desde los números, los goles y trofeos, pero después hay una cuestión de placer, y a mí me gusta ver a Messi. La única fortuna que tuvo es que jugó en el equipo más grande de los últimos 30 años, el Barcelona de Guardiola, entonces sus compañeros, sin ser tan buenos como él, eran dignos de estar a su lado“, cerró.