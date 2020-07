Lillard responde a rumores de posible cambio a los Lakers

Damian Lillard se encontró involucrados en rumores que lo tenían ligado a Los Angeles Lakers y los New York Knicks. El estelar armador de los Portland Trail Blazers quería aclarar esta situación y que no planea irse.

Las especulaciones de un posible cambio han tenido al nombre de Lillard en especulaciones en el pasado aunque ha enfatizado en varias ocasiones que estaba comprometido con Portland.

El último rumor que ha surgido fue un reporte Mike Berman del New York Post, quien identificó a los Knicks y Lakers como posibles destinos en el evento que Lillard cambie de parecer y demande un cambio.

“Si Lillard pide un cambio, se cree que los Knicks y Lakers serían sus opciones,” dijo Berman en su columna sabatina.

Lillard fue firme cuando respondió a este rumor por Twitter.

“Mi posición no ha cambiado. Esto es el resultado de una pandemia y la falta de contenido lol,” afirmó.

Lillard llegó a un acuerdo recientemente por una extensión “super-max” que lo mantendría con Portland hasta la temporada 2023-24 con una opción de un año la temporada siguiente. Este contrato la pagaría $196 millones. Ahora mismo es uno de los armadores mejores pagos de la liga ganando $49 millones al año. John Wall es segundo con $42.7 millones.

Lillard rapidamente se convirtió en la cara del equipo en Portland y uno de los mejores en su posición en la NBA. Estaba promediando 28.9 por partido (cifra más alta en su carrera) y 7.8 asistencias. Ese rendimiento mantuvo aflote las esperanzas delo Trailblazers después de un comienzo de temporada pobre. Ahora mismo se encuentran en la pelea por puestos de postemporada. Tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada contra los Lakers a fines de enero cuando anotó 48 puntos en una victoria de Portland por 127-119.

Jugando en un mercado como Portland de pronto no lo convierte en una de las estrellas más conocidas de la NBA, Lillard ha recibido mucha publicidad.

Se anunció recientemente que Lillard sería la cara de NBA2K al lado del fallecido Kobe Bryant y Zion Williamson en ediciones separadas.

“Siendo la tapa de NBA2k es un sueño hecho realidad. ¡He estado jugado 2K desde los diás de Dreamcast days! Emocionado por ser el actual atleta NBA2K21.”

Being on the cover of @nba2k is a dream come true. I've been playing 2K since the Dreamcast days! Hyped to be the #NBA2K21 Current Gen Cover Athlete. #YKWTII #DameTime ⌚ 🎮 pic.twitter.com/d1bPKTm0je

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) June 30, 2020