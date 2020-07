Leganés vs Real Madrid: Hora y cómo ver el Live Stream

Tras la reciente coronación, el Real Madrid buscará los 3 puntos en su visita al Leganés para concluir de la mejor manera su participación en La Liga española.

El equipo dirigido por Zinedine Zidane quiere además que Karim Benzema concluya siendo el “Pichichi” de la temporada en un mano a mano contra el delantero argentino Lionel Messi; por su parte el Leganés del Vasco Aguirre busca un triunfo para soñar con el milagro de la permanencia.

“No debe ser distinto, falta un partido y tenemos que respetar el campeonato. Lo vamos a jugar como siempre queremos. Hay que sacar la motivación, el adn de este club es ganar todos los partidos y además es de Liga. No es un amistoso“, confesó Zidane en la rueda de prensa.

👔💬 Zidane: "Falta un partido y debemos respetar el campeonato. Lo vamos a jugar como siempre queremos, para intentar hacerlo bien."#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/5U8nbK23kj — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) July 18, 2020

Sobre Javier Aguirre: “Tiene mucha experiencia, lo valoro mucho porque es un gran entrenador, que ha hecho muchas cosas y siempre lo ha llevado muy bien. Al final solo tengo un respeto enorme por él. Yo miro a todos los entrenadores para sacar algo de esta gente que tiene mucho“.

“Nadie sabe lo que va a pasar. Tengo un contrato, me gusta estar aquí, pero no se sabe nunca lo que va a pasar en el fútbol. Aquí se cambia de un día a otro, no sé lo que va a pasar en el futuro“, concluyó Zidane.

Este partido lo puedes disfrutar el domingo 19 de julio a través de beIN SPORTS en todo el suelo estadounidense desde las 3PM ET, 12PM PT.

