¿Kluivert se convierte en otro nombre para el banquillo del Barcelona?

El último día de la liga española comenzó con el nombre de un exjugador con pasado blaugrana que estaba aparentemente en la carpeta para reemplazar a Quique Setién . De acuerdo a un informe de Mundo Deportivo, el holandés Patrick Kluivert era el nuevo nombre que pedía el vestuario para tomar las riendas del equipo en el partido de vuelta de la Champions ante Napoli en el Camp Nou.

Kluivert, quien jugó durante siete temporadas con el conjunto culé y ahora rinde como director del fútbol base del club, fue mencionado en el informe como el indicado por el vestuario para llegar a este puesto tras la falta de conexión que ha tenido el técnico cántabro con el plantel desde su llegada en el mes de enero como relevo de Ernesto Valverde. Supuestamente, el holandés de 44 años era el apropiado por ser un “abanderado” del estilo del Barcelona.

Kluivert fue técnico de Curaçao en el 2015 y anteriormente fue asistente de Louis Van Gaal con la selección holandesa y brevemente también con Clarence Seedorf en Camerún. También se le puede incluir su trabajo como director deportivo del PSG hasta el 2017, pero fuera de eso, Kluivert no ha tenido mucha experiencia como técnico y hay que tener en cuenta ese detalle.

De acuerdo a Diario SPORT, esto ha sido una “broma de mal gusto”. Esa fue la frase que usaron algunos dirigentes dentro del club al ser contactados para confirmar la noticia ya que algunos de ellos fueron parte de la delegación que viajaron para el partido final de la temporada ante un Alavés que ya aseguró su permanencia en la máxima división del fútbol español.

Otros que confirmaron la falsedad de esta noticia fueron los capitanes quienes han dicho que no saben nada al respecto. En este momento el club se mantiene al lado de Setién, aunque sí han afirmado que han tenido en cuenta otras opciones. El nombre con el que ahí se especula es el del exBarça y Manchester United, Laurent Blanc. El nombre del exseleccionador francés surgió tras ser ofrecido por parte del representante Jorge Mendes.

Setién ha sido criticado fuertemente por su falta de ideas y la poca dinámica que le ha ofrecido al Barcelona desde su llegada. Muchos también miran al extécnico del Betis como uno de los artífices de la debacle del Barcelona tras la reanudación del torneo. Uno de los que se sumó a esas críticas fue el exjugador culé y Balón de Oro, Hristo Stoichkov, quien lo tildó de “mediocre” a él y su asistente Éder Sarabia.

Setién aún tiene un año más de contrato aunque es muy probable que no esté con la institución cuando comience la próxima campaña.