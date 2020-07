Granada vs Real Madrid: Hora y cómo ver el Live Stream

El equipo merengue buscará volver a estirar la ventaja en lo más alto de La Liga española y para eso deberá conseguir un triunfo ante el Granada en condición de visitante.

De alcanzar los tres puntos, el club dirigido tácticamente por Zinedine Zidane le sacará 4 puntos al FC Barcelona con 2 fechas para concluir el certamen local.

👔🎙️ Zidane: "Nosotros lo que queremos mañana es hacer un buen partido. Toda nuestra energía está puesta en el partido de mañana."#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/x1uEILKDD5 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 12, 2020

“No me molesta que se digan cosas de estas. Cada uno opina y nuestra obligación es demostrar en cada partido que somos buenos. Opinar puede opinar cada uno y el Madrid es el Madrid, es el club más importante de la historia“, reconoció Zidane cuando fue preguntado si su equipo juega bien.

💥 Potentes al disparo

🥅 Fuertes en las paradas

✅ ¡Listos para el @GranadaCdeF!#GranadaRealMadrid pic.twitter.com/hhumkXI04F — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 12, 2020

Sobre la polémica con el VAR: “Cada uno puede opinar lo que quiera, yo no me meto con las opiniones de los demás. Lo que estamos haciendo es darlo todo en el campo y estamos haciendo un gran esfuerzo cada día. Es lo que me interesa“.

“Yo no hago cuentas, sólo pienso en ganar el siguiente partido“, concluyó el entrenador francés sobre el desenlace de este certamen.

Este partido lo puedes disfrutar el lunes 13 de julio a través de beIN SPORTS en todo el suelo estadounidense desde las 4PM ET, 1PM PT.

BeIN SPORTS y beIN SPORTS en Español son dos de más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo de Barcelona vs Levante (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

Sling TV ofrece varios paquetes y complementos diferentes, muchos de los cuales incluyen beIN SPORTS y/o beIN SPORTS en Español. Sling es el servicio de transmisión más barato con beIN Sports si planeas mantenerlo a largo plazo.

Los paquetes “Sling Orange + Sports Extra” (49 canales) y “Sling Blue + Sports Extra” (58 canales) incluyen beIn SPORTS y cada uno cuesta $30 durante el primer mes ($40 por mes después de eso):

Sling TV

El paquete “World Sports” (siete canales) incluye beIN SPORTS y cuesta $10 por mes o $60 por un año:

Sling TV World Sports

El paquete “Best of Spanish” (23 canales) incluye beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS Connect. Cuesta $10 por mes:

Sling TV Best of Spanish

Una vez registrado en Sling TV, puede ver una transmisión en vivo de Barcelona vs Levante (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de Sling TV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Sling TV.

