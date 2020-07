[VIDEO] Bochornosas imágenes de Haaland peleando con empleados de una disco: ¿por qué lo echaron del lugar?

Para algunos equipos europeos, las vacaciones ya son un hecho. Se trata de esas plantillas que no competirán ni por la UEFA Champions League ni por la UEFA Europa League. Tal es el caso con la mayoría de los cuadros alemanes. La Bundesliga finalizó con un nuevo título del Bayern München.

Borussia Dortmund cayó en octavos de la Champions ante Paris Saint Germain. Como el equipo no competirá en los playoffs que la UEFA programó en Lisboa, el entrenador Lucien Favre decidió adelantar el receso de sus dirigidos. Muchos de ellos partieron a sus países de origen a pasar el verano europeo en compañía de sus familiares.

Así lo hizo Erling Braut Haaland, niño maravilla del fútbol europeo, autor de 44 goles en la temporada 2019/2020. El atacante de 19 años recaló en Oslo, capital de Noruega, dispuesto a disfrutar del tiempo libre hasta el inicio de la pretemporada.

En Noruega, el confinamiento ya no rige. El país no se encuentra en cuarentena y están abiertos los lugares gastronómicos y discotecas. Haaland aprovechó la noche del sábado para salir a bailar con amigos. La salida no terminó del mejor modo. Para ver el video haz click aquí.

Unas imágenes del atacante del Dortmund se viralizaron durante la tarde y noche del domingo. En el video se lo ve discutiendo con empleados de seguridad del local bailable al que se ve había asistido. Los hombres de prevención retiran de la discoteca al joven talento del fútbol europeo, que, en vez de acatar la medida, responde con gritos, insultos y algún que otro empujón.

Haaland just got kicked out of the club in Norway😂 pic.twitter.com/AKI4IwrGJS — Nikolai (@NRypdal) July 11, 2020

En las redes sociales no circuló ningún tipo de información que pudiera aclarar el origen del conflicto. El padre del futbolista intentó minimizar el asunto.

En el video se ve cómo los amigos del futbolista lo separan de la discusión, que no llega a mayores precisamente por esa responsable intervención. Medios noruegos se comunicaron con Borussia Dortmund. Desde el club alemán aseguraron que no tenían nada para decir sobre este episodio.

Sin embargo, este lunes, el periódico alemán Bild recogió en un artículo el testimonio de uno de los encargados de seguridad de la discoteca. Según este, ellos mismos le pidieron a Haaland que se fuera por el inmenso clamor que despertaba en la gente. Todos querían sacarse una selfie con él. El fanatismo desbordado ocasionaba amontonamientos y desmadres en el salón bailable.

“Vuelve al trabajo, Erling. La noche en la gran ciudad no es para ti”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto de su hijo en estado de entre casa.

Intentó aprovechar otra foto de Haaland que también había sido viral. En la imagen se lo ve con una motosierra, cortando leña en un arroyo junto a uno de sus hermanos.