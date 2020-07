Bobby Bonilla no juega hace 20 años y cobra una fortuna cada 1° de Julio: ¿cómo logró ese contrato con New York Mets?

A pesar de que ya lleva casi dos décadas alejado de los diamantes y los bates, cada 1° de Julio Bobby Bonilla recibe un suculento cheque a su nombre de los New York Mets. Y por las vueltas de la vida, el puertorriqueño recibirá esa fortuna hasta 2035. Pero, ¿cómo es que continúa vigente ese irrisorio contrato?

Bonilla, de 57 años, se retiró en 2005 jugando para Saint Louis Cardinals pero aún cobra 1.2 millones de dólares anuales, a partir del acuerdo que su por entonces representante, Dennis Gilbert, y el dueño de los Mets, Fred Wilpon, firmaron para que el tercera base deje la franquicia neoyorquina.

“No hay mal que por bien no venga“, reza un popular dicho en algunos países latinoamericanos y Bonilla puede dar fe de ello. El seis veces convocado al All Star Game de la MLB y campeón de las World Series en 1997 saca provecho de las estrategias ilegales del asesor financiero Bernard Madoff, asesor financiero que por estos días cumple una condena de 150 años de prisión por sus estafas.

Corría el año 1999 y New York Mets planeaba cortar a Bobby Bonilla para esa temporada. Sin embargo, al jugador le restaba cobrar 6 millones de dólares de su contrato y, dicha cifra, terminaría siendo determinante en el futuro deportivo y económico del boricua.

Aquí aparecen las jugadas siniestras de Madoff, quien en ese entonces le devolvía una importante suma de dinero a Wilpon por sus inversiones. Entonces, al tener que decidir entre pagarle a Bonilla lo adeudado para darle salida del equipo o mantener su dinero generando ganancias, Wilpon eligió la segunda opción.

En consecuencia, Wilpon acordó con Gilbert, agente de Bonilla, diferir los pagos hasta 2011, aunque con una pequeña pero gran exigencia del apoderado: un interés anual del 8%.

Cuestionamientos al margen, el dueño de los Mets no estaba enterado de las maniobras ilícitas de Madoff, quien lo terminó estafando como a tantos otros con el esquema Ponzi.

Ese mal trago para Wilpon se terminó convirtiendo en una renta millonaria para Bonilla, quien en total recibirá 29,8 millones de dólares hasta que cumpla 72 años a modo de compensación por aquella bendita negociación.

Happy Bobby Bonilla Day!

Bonilla, who hasn't played in MLB since 2001, will continue to make $1.19M every July 1 until 2035 – which takes him to his 72nd birthday 🤑 pic.twitter.com/Cg9ucfummA

— Sports Illustrated (@SInow) July 1, 2020