Barcelona se fija en Pau Torres para reforzar la defensa

El Barcelona ha mostrado mucha debilidad en su zaga defensiva. Entre las lesiones y el bajo rendimiento del equipo, hay serias dudas de que el equipo tenga lo necesario para competir en la Champions contra el Napoli.

Para mejorar la situación mucho interés por el central del Villarreal, Pau Torres, y el club azulgrana ya habría preguntado por su situación, según informaba El Partidazo de la COPE.

Según reportaban, la secretaría técnica del Barça realizó un contacto contacto inicial con el el Villarrea para conocer su situación contractual y su cláusula de rescisión.

Pau Torres con Santi Cazorla

Feliz cumpleaños mago! Porque nos sigas haciendo disfrutar mucho tiempo! Ídolo, amigo y ejemplo! @19SCazorla #degroguetagroguet 🥳 🎂 🎩 💛 pic.twitter.com/iGOXKicK1t — pau torres (@pauttorres) December 13, 2019

Torres, una de las grandes promesas del Villarreal, firmó su renovación el pasado otoño. Después se unió al primero equipo y firmó un vínculo con el ‘submarino amarillo’ hasta el 2024, con una cláusula de €50 millones de euros con el potencial de ampliarse a 75.

El principal impedimento para la operación, es que el Villarreal cuenta con el jugador y lo considera intransferible. Este detalle haría que las negociaciones por el jugador sean complicadas. También hay que considerar que el Chelsea lo tiene en la mira para reforzar su defensa para la próxima temporada.

Según lo que mencionó El Partidazo, Torres es uno de los jugadores más estimado es por parte del presidente, Fernando Roig. Torres también ha sido una de las joyas de la cantera del Submarino Amarillo que mejor ha rendido desde que se unió al primer equipo.

Además de su rendimiento con su club, Pau Torres ya es un jugador inamovible dentro de los procesos juveniles de la Selección Española. Para muchos que lo han seguido durante su carrera, muchos creen que su potencial no tiene límite. Por estas razones y observaciones, el villarrealense ya forma parte de la lista de posibles centrales para el futuro culé.

Pau Torres en la pasada temporada

Pese a que la prioridad barcelonista ahora mismo pasaría por el fichaje del jugador del Manchester City y ex canterano, Eric García, parece que Torres es una interesante opción.

Torres sería una pieza de recambio interesante a un equipo que se ve muy complicado en este sector entrado a la Champions. Samuel Umtiti y Junior Firpo están con un pie afuera del club y Ronald Araújo se lesionó, complicando más aún la opciones de recambio en el centro de la defensa.

Otras opciones

El Barcelona tiene sus tentáculos extendidos por todas partes y entre otros nombres que se han mencionado como relevos a futuro se han mencionado nombres como Kingsley Coman. Esta posibilidad se ve muy improbable por la falta de dinero del club blaugrana.

Otro que se mencionó es la posible llegada del austriaco David Alaba, ya que el jugador de 28 años le falta un año más de contrato con el Bayern. Alaba, además de jugar de lateral también está jugando como central y puede ser una opción viable especialmente con un Gerard Piqué que comienza a ser una vulnerabilidad defensiva a sus 33 años de edad.