Barcelona vs Osasuna: Hora y cómo ver el Live Stream

El club culé está obligado a ganarle al Osasuna y esperar que el Real Madrid no lo haga ante el Villarreal para llegar con vida a la última fecha de La Liga española.

“Todavía no lo está porque puede pasar cualquier cosa pero está difícil. Tiene que perder un equipo que lo ha ganado todo. Nos hemos dejado tres empates que supone esta diferencia que nos sacan ahora. Es obvio que han hecho mejor las cosas porque han ganados los ocho partidos. Es posible que se pueda dar una circunstancia que se puede dar. Pelearemos hasta el final”, dijo Quique Setién en rueda de prensa sobre las chances de su equipo de obtener La Liga.

🎙 @QSetien: "De Jong ya tiene prácticamente olvidada su lesión. Decidiremos si juega de inicio o no, pero ya está listo para tener minutos" 🔗 https://t.co/cDvv8QsPcC pic.twitter.com/8al28Meur0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 15, 2020

Sobre la responsabilidad en caso que pierdan el certamen: “Asumo mi parte de responsabilidad, pero no totalmente. Hacer esa valoración de encontrar un culpable siempre se centra en el entrenador. No siento que haya hecho tan mal las cosas por haber empatado tres partidos. Le daría más mérito al Madrid que lo ha ganado todo“.

Sobre la próxima temporada: “Naturalmente que me veo entrenando al Barça la próxima temporada. Esto ya lo he vivido más veces, la realidad es que las pretensiones que uno tiene no se alcanza, o sí, pero el trabajo hecho es el que hay que valorar. Esto es lo que entiendo o lo que me gustaría que se valorase. Por supuesto que pienso en la continuidad del año que viene“, concluyó.

La gran noticia para la afición culé es el regreso del holandés Frenkie de Jong a la convocatoria después de una lesión que lo alejó de las canchas en las últimas presentaciones del equipo culé.

