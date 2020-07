¿Cuáles son los 3 títulos se disputarán en el UFC 251? – 11 de Julio de 2020

UFC 251 presentará tres peleas por el título según Ariel Helwani de ESPN. El periodista informó en junio que los funcionarios de UFC hicieron todo lo posible para armar una tarjeta de pay-per-view para este 11 de julio y que probablemente sería la primera tarjeta de UFC en Fight Island”.

Según Helwani, las tres peleas por el título de UFC planeadas para UFC 251 incluyen la revancha entre el campeón de peso pluma de UFC Alexander Volkanovski y el ex campeón Max Holloway; Petr Yan vs José Aldo, pelea que supuestamente llenará la vacante del campeonato de peso gallo de UFC y la próxima defensa del título de campeón de peso welter de UFC Kamaru Usman.

Puedes ver a Helwani discutir los planes de UFC a continuación. Si no lo puedes ver, entra aquí.

