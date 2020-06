Vidal: “ Ya no hay ni pifias ni aliento”

El ex Bayern y Juventus habló sus experiencias en estas primeras tres fechas tras la reanudación de la liga española.

En un entrevista que le concedió a Radio Cooperativa, Arturo Vidal habló de los cambios que se han implementado además de lo extraño que es todo el entorno del fútbol ahora mismo por causa de la pandemia.

Durante su charla, enfatizó que uno de los ingredientes que le falta a la liga española, y al fútbol en general ahora mismo, es el público. Sin ellos, el ambiente que ellos generan no existe en las gradas. Ese mismo elemento y los protocolos sanitarios son cosas que resalta el volante blaugrana.

“Es raro, es complicado. Todo lo que pasa antes de empezar el partido son cosas que uno no se imaginaba que podían pasar, todo el protocolo, lo que hay que cuidarse y lo que hay que estar protegidos antes de empeza un partido”, indicó.

En ese respecto comparaba cómo era todo lo que generaba el ambiente prepartido. Vidal habla de cómo cambió el aspecto mental del juego en lo que se refiere a la preparación del juego.

“Cuando uno llegaba al estadio la gente lo hacía sentir… el ambiente cambia mucho y ahora no se siente nada cuando entras a calentar, ya no hay pifias ni aliento. Es bastante complicado subir la concentración o tener ganas de entrar al campo, porque no se siente el ambiente y eso es muy importante en el fútbol”, añadió.

A la misma vez, Vidal habla de las demandas de esta fase final del torneo del cual se tiene que incluir el partido de vuelta ante el Napoli el mes de agosto.

“Ahora los partidos son más seguidos y el tiempo que tenemos hay que aprovecharlo al máximo para llegar de la mejor forma al siguiente partido”,

También anticipaba la complejidad del presente culé y el complicado encuentro del martes frente al Athletic Club.

“Va a ser un partido intenso, muy duro, Athletic es un equipo que presiona en todo momento, siempre los partidos con ellos son muy difíciles, así que vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma y mejorar lo que se hizo contra Sevilla”, apuntó.

Vidal tomó unos minutos para hablar del nuevo formato de la Champions League, que se jugará en duelos de partido único desde cuartos de final.

“Me gusta, claramente todo va a ser raro por cómo se va a jugar, se va a jugar en agosto, cuando uno está de vacaciones o volviendo, y a un solo partido si es que pasamos contra Napoli.”

Obviamente cada partido genera otra presión y el margen de error se reduce, pero para el ex jugador colocolino, esto no significa que pierda su atractivo.

“Pero bien, esos partidos me gustan, los que se juegan todo, donde aparecen los jugadores importantes y eso quiero demostrar, ser importante en esos partidos”, finalizó.