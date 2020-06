La rotunda decisión que tomó el DT del Napoli con Hirving Lozano

El delantero mexicano Hirving Lozano no atraviesa su mejor momento en en el fútbol italiano. Luego de que se reiniciara la actividad deportiva, las diferencias entre Chucky y el entrenador del Napoli, Gennaro Gattusso, sumaron un nuevo episodio. ¿Será el definitivo?

La prensa italiana informó este martes acerca de una discusión que se produjo en la previa del partido del pasado sábado, cuando Napoli igualó 1 a 1 ante Inter de Milán en el Estadio San Paolo y clasificó para la final de la Copa Italia.

De acuerdo al prestigioso diario Corriere Dello Sport, a Gattuso no le gustó la manera de entrenar que tenía el atacante del Tri. Juzgó que el futbolista exhibía una “actitud apática”. Por ello, frenó la práctica y le indicó a Lozano que se retirara al vestuario. Lo echó del entrenamiento. El desconcierto del resto de la plantilla fue total.

¡LO CORRIÓ DEL ENTRENAMIENTO!😤😤 De acuerdo a Corriero Dello Sport, Gennaro Gatusso habría corrido a Hirving Lozano del entrenamiento del lunes. ESTO YA ES PERSONAL 😡 pic.twitter.com/RQeTbLJFF9 — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) June 16, 2020

No es la primera vez que los medios italianos dan cuenta de un cortocircuito entre el DT y el futbolista. El último episodio se registró a fines de febrero, días antes de que se decretara la cuarentena en Italia por la pandemia del coronavirus.

En la previa de un partido ante Torino, Gattuso volvió a cuestionar ante los micrófonos la actitud del mexicano. “He hablado con Lozano: me puede garantizar lo que pido. No puedo ponerlo en la cancha sabiendo que no le irá bien. Sé que a nivel de club no me estoy portando bien pero busco futbolistas útiles”, dijo Rino aquella vez.

“Me duele ver a Lozano en la cancha por lo que costó ficharlo o verlo sentarse en la tribuna por su valor. Hay que trabajar y encontrarse listos. Ojalá que estos jugadores entiendan lo que quiero”, agregó por entonces.

Hirving Lozano no entró ante Inter ni con Gattuso haciendo los 5 cambios. Desde que El Rino llegó al Napoli, el mexicano ha disputado 136 de 1440 minutos posibles. Y solo ha sido titular en 1 de 16 partidos con Gennaro como DT. Situación muy, muy, complicada para El Chucky. pic.twitter.com/ZhvV86Nla4 — Invictos (@InvictosSomos) June 13, 2020

Lo cierto es que el confinamiento impidió a Hirving poder demostrar que había entendido el mensaje que pretendía darle el italiano. Antes del primer partido post-pandemia, la mala relación volvió a quedar en evidencia.

La Serie A se reinicia este viernes 19 de junio. Lozano podría estar viviendo sus últimas semanas como futbolista del equipo napolitano. Desde su llegada a Italia, solo ha disputado 136 minutos de 444 posibles. Una sola vez fue titular.

Corriere Dello Sport agrega que su situación es seguida de cerca por varios equipos del fútbol europeo. Newcastle, Everton y West Ham United se interesaron por él. Otro de los supuestos pretendientes es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.